Трамп обирає наступника: хто замінить його в Білому домі — Марко Рубіо чи Джей Ді Венс / © Associated Press

Глава Білого дому Дональд Дональд Трамп запитував республіканців, кому б вони віддали перевагу в якості претендента на посаду президента у 2028 році: віцепрезидента Джей Ді Венса чи державного секретаря Марко Рубіо.

Про це пише NBC News.

За інформацією видання, у ніч перед тим, як завдати ударів по Ірану, Трамп спілкувався у своїй резиденції Мар-а-Лаго з деякими високопосадовцями адміністрації та політичними донорами, обговорюючи нагальне питання: Марко Рубіо чи Джей Ді Венс?

Трамп запитав присутніх, кого б вони хотіли, щоб він підтримав на посаді президента у 2028 році.

За словами двох людей, присутніх на заході, переважна більшість учасників оплесками вказувала на державного секретаря Марко Рубіо.

«За Марко було майже одноголосно», — сказав один із присутніх, який поговорив із журналістами видання на умовах анонімності.

«Так, це правда», — сказав другий учасник про неофіційне опитування щодо Трампа. «Принаймні тієї ночі було ясно».

Інша людина в кімнаті охарактеризувала відповідь як більш «рівномірно розподілену» між Рубіо та Венсом.

NBC зауважує, що ця невелика зустріч у Флориді — рідному штаті Рубіо — не обов’язково означає, що Рубіо є новим фаворитом, випередивши віцепрезидента Джей Ді Венса на виборах 2028 року.

У виданні нагадують, що це не перший раз, коли Трамп розпитує оточення, про те, як йому слід брати участь у майбутній політичній боротьбі. Але це ще один приклад динаміки та свідчення того, що президент США планує відігравати важливу роль — і вже проявляє ранній інтерес — до майбутнього партії.

Протягом місяців Венса вважали фаворитом у боротьбі за посаду кандидата від Республіканської партії на виборах 2028 року, що підкреслюють більшість опитувань громадської думки та коментарі самого Трампа.

Опитування NBC News, опубліковане минулого тижня, показало, що 77% виборців-республіканців позитивно ставляться до Венса, порівняно з 66% для Рубіо.

Трамп хвалить главу Держдепу

Водночас, останніми тижнями Трамп дедалі частіше хвалить Рубіо, який через свої обов’язки державного секретаря та радника з національної безпеки перебуває в центрі уваги, оскільки адміністрація все більше зосереджується на зовнішньополітичних суперечках у Венесуелі, Ірані та потенційно на Кубі.

Популярність Рубіо зросла завдяки його портфелю зовнішньої політики, а Венс, навпаки, більше відійшов на другий план.

Рубіо був присутній в імпровізованій кімнаті для переговорів у Мар-а-Лаго, коли було завдано ударів по Ірану, тоді як Венс був у Вашингтоні.

Венс у незручному становищі через свій політичний принцип ізоляціонізму

Венс був першим членом адміністрації Трамп, який виступив на захист війни проти Ірану на національному телебаченні. Війна поставила Венса — ветерана війни в Іраку, який давно виступає проти втручання США в складні закордонні конфлікти — у становище, яке не повністю узгоджується з його особистими поглядами. Хоча Венс займає більш рішучу позицію щодо Ірану та його ядерного потенціалу, він висловлював застереження щодо нападу на цю країну.

Але коли стало зрозуміло, що Трамп продовжить військові дії, Венс наполягав на швидкому ударі, який би обмежив втрати, побоюючись, що чим довше США чекатимуть, тим більша ймовірність того, що плани просочаться до ЗМІ, що створить перспективу превентивного нападу на американські війська на Близькому Сході.

Іран також може стати недоліком моменту успіху Рубіо. Війна поки що користується переважною непопулярністю серед широких верств американського електорату.

Незважаючи на будь-яке потенційне майбутнє суперництво, Рубіо та Венс публічно заперечують чутки, що між ними є суперництво.

Раніше видання BILD повідомляло про «тиху війну» за крісло президента 2028 року між віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.

Також ми писали, що між державним секретарем США Марко Рубіо та спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткоффом розгортається боротьба за вплив на перебіг переговорів щодо України.