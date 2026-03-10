ТСН у соціальних мережах

Стрілянина біля синагоги: поліція проводила операцію із визволення заручників

Поліція Балтимора застрелила озброєного чоловіка під час визволення заручників біля синагоги.

Руслана Сивак
Стрілянина у Балтиморі біля синагоги

Стрілянина у Балтиморі біля синагоги / © AP

У США в балтиморському районі Глен під час спецоперації із визволення заручників поліція застрелила озброєного чоловіка. Інцидент стався у вівторок, 10 березня, у житловому будинку на Парк-Хайтс-авеню. Він розташований в безпосередній близькості до синагоги «Агудат Ізраїль».

Про це пише Daily mail.

Хід спецоперації та постраждалі

Поліція прибула на виклик про крадіжку зі зломом близько 12:30. На місці з’ясувалося, що зловмисник, який виявився родичем мешканців будинку, утримував жінку під дулом пістолета. Під час протистояння інша жінка, рятуючись, вистрибнула з вікна будівлі.

Зловмисник відкрив вогонь по правоохоронцях, змусивши їх шукати укриття за автомобілями. Один офіцер отримав поранення в ногу; його стан стабільний. Стрільця було вбито пострілом співробітника підрозділу SWAT.

«Це було відносно швидко, бо він стріляв по наших офіцерах. Ми просто дуже вдячні, що офіцер чи будь-які інші люди в тому районі не постраждали серйозно», — повідомив комісар поліції Балтимора Річард Ворлі.

Співробітник правоохоронних органів, озброєний реагує на ситуацію зі стрільцем у Балтиморі. / © dailymail.co.uk

Реакція влади та ситуація в районі

Мер Балтимора Брендон Скотт висловив підтримку родині пораненого офіцера та зауважив, що думки громади також із родиною загиблого. Губернатор Меріленду Вес Мур заявив, що перебуває на зв’язку з департаментом поліції та запропонував необхідну державну підтримку.

«Наші думки з ним (офіцером), його родиною і навіть родиною загиблого», — додав мер Брендон Скотт.

Хоча перші повідомлення пов’язували стрілянину безпосередньо із синагогою «Агудат Ізраїль», де саме в цей час мала розпочатися післяобідня молитва (мінха), наразі підтверджено, що подія відбулася в прилеглій житловій будівлі.

Поліція розслідує стрілянину біля синагоги. / © dailymail.co.uk

Місцеві мешканці зазначають, що подібні інциденти є рідкістю для цього району. Братський орден поліції Балтимора повідомив у мережі X, що стан усіх офіцерів, причетних до події, не викликає занепокоєння.

Нагадаємо, у Львові поліцейські затримали 44-річного чоловіка, який під час суперечки відкрив вогонь з травматичної зброї по перехожому. Інцидент стався 8 березня близько 16:30 на вулиці Гайдамацькій.

