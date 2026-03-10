Стрельба возле синагоги: полиция проводила операцию по освобождению заложников

Стрельба в Балтиморе возле синагоги / © AP

В США в балтиморском районе Гленн во время спецоперации по освобождению заложников полиция застрелила вооруженного мужчину. Инцидент произошел во вторник, 10 марта, в жилом доме на Парк Хайтс-авеню. Он расположен в непосредственной близости от синагоги «Агудат Израиль».

Об этом пишет Daily mail.

Ход спецоперации и пострадавшие

Полиция прибыла по вызову о краже со взломом около 12:30. На месте выяснилось, что злоумышленник, оказавшийся родственником жильцов дома, удерживал женщину под дулом пистолета. Во время противостояния другая женщина спасаясь, выпрыгнула из окна здания.

Злоумышленник открыл огонь по стражам порядка, заставив их искать укрытие за автомобилями. Один офицер получил ранение в ногу, его состояние стабильное. Стрельца были убиты выстрелом сотрудника подразделения SWAT.

«Это было относительно быстро, потому что он стрелял по нашим офицерам. Мы просто очень благодарны, что офицер или другие люди в том районе не пострадали серьезно», — сообщил комиссар полиции Балтимора Ричард Уорли.

Сотрудник правоохранительных органов, вооруженный реагирует на ситуацию со стрелком в Балтиморе. / © dailymail.co.uk

Реакция властей и ситуация в районе

Мэр Балтимора Брендон Скотт выразил поддержку семье раненого офицера и заметил, что мнения общества также с семьей погибшего. Губернатор Мэриленда Уэс Мур заявил, что находится на связи с департаментом полиции и предложил необходимую государственную поддержку.

«Наши мысли с ним (офицером), его семьей и даже семьей погибшего», — добавил мэр Брендон Скотт.

Хотя первые сообщения связывали стрельбу непосредственно с синагогой «Агудат Израиль», где именно в это время должна была начаться послеобеденная молитва (минха), подтверждено, что событие произошло в близлежащем жилом здании.

Полиция расследует стрельбу у синагоги. / © dailymail.co.uk

Местные жители отмечают, что подобные инциденты редки для этого района. Братский орден полиции Балтимора сообщил в сети X, что состояние всех офицеров, причастных к происшествию, не вызывает беспокойства.

