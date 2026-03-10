Оля Цибульська розсекретила, скільки коштує запросити її на свято: "Ціную свою працю"

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська відверто розповіла, скільки коштує її виступ на приватних заходах.

Артистка зізналася, що часто працює не лише як виконавиця, а й як ведуча корпоративів, весіль та інших свят. За словами зірки, перший досвід ведення урочистостей вона отримала ще у школі. Тоді майбутню артистку запросили провести весілля доньки директорки навчального закладу після того, як помітили її талант під час шкільних концертів.

Відтоді Цибульська встигла спробувати себе в різних професіях, однак роль ведучої дотепер залишилася для неї важливою частиною роботи. Ба більше, артистка зізнається, що саме за таку діяльність отримує навіть більший гонорар, ніж за спів.

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

При цьому артистка в інтерв’ю «Розмові» пояснила, що остаточна вартість виступу залежить від багатьох чинників: формату події, тривалості програми, кількості музикантів та інших організаційних деталей. Саме тому ціна може змінюватися залежно від конкретного заходу. Але в середньому йдеться про суми, які сягають понад 200 тис. грн.

«По-різному. Залежить від часу, формату та складу. Від 5-6 тисяч доларів — це можу бути я і гітарист, наприклад. На весілля запросити (як ведучу — прим. ред.) — це дорожче. Я ціную свою працю. І, дійсно, мало хто може так, як я. Не тому, що я себе нахвалюю. Це просто шалений досвід. Кажуть, що я добре імпровізувати вмію», — поділилася виконавиця.

