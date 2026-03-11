Ограничение генерации СЭС без надлежащего финансирования компенсаций создает долги в энергосистеме - Центр Разумкова

Реклама

Особенности балансировки энергосистемы в Украине приводят к регулярным ограничениям по генерации солнечных электростанций, что создает финансовые проблемы для сектора возобновляемой энергетики. Об этом заявил директор энергетических программ Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова Владимир Омельченко.

По его словам, оператор системы передачи вынужден постоянно балансировать систему во избежание аварийных ситуаций.

«Это всегда так делается, потому что компания Укрэнерго отвечает за надежность энергосистемы. И здесь, понимаете, в чем особенность энергосистемы. Что в тот же момент, сколько вы производите, столько должно и потреблять. Потому что в противном случае произойдет авария. "Укрэнерго" за этим следит очень внимательно и безусловно. Когда перепроизводство, они ограничивают генерацию. Когда дефицит генерации, они ограничивают потребителей. Таким образом, балансируют систему».

В то же время в определенные периоды года, в частности, весной и летом, возникает проблема перепроизводства электроэнергии именно со стороны солнечной генерации.

«Но здесь есть в чем проблема. Что у нас в отдельные часы сейчас и будут летом, весной, особенно апрель-май, перепроизводство электроэнергии солнечных электростанций. И их, как правило, ограничивают».

Эксперт объясняет, что действующее законодательство предусматривает компенсацию для производителей электроэнергии из возобновляемых источников в случае принудительного ограничения их генерации.

«И сейчас такая система, когда их ограничивают, там же есть закон о рынке электроэнергии, зеленый тариф, который им должны компенсировать за то, что их ограничивают. А компенсировать должно «Укрэнерго».

По словам Омельченко, государство должно избегать ситуаций, когда у Укрэнерго не хватает средств на выплаты производителям зеленой энергии.

Ранее глава АСЕУ Владислав Соколовский заявил, что сбалансированность тарифа на передачу Укрэнерго напрямую влияет на стабильность расчетов в секторе возобновляемой энергетики.