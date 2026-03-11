ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
195
2 хв

До смерті забила півторарічного сина і заявила про «падіння з ліжка»: як суд покарав жінку

Суд визнав 27-річну жінку винною у побитті сина та призначив їй 10 років позбавлення волі.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Засуджена жінка

Засуджена жінка / © Офіс Генерального прокурора

На Одещині суд ухвалив вирок у справі про смерть маленької дитини внаслідок домашнього насильства. 27-річну жінку визнано винною у завданні тяжких тілесних ушкоджень своєму майже півторарічному синові, що призвели до його смерті.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як повідомили у прокуратурі, суд призначив обвинуваченій покарання у вигляді 10 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Обвинувачення у суді підтримував керівник Березівської окружної прокуратури Олександр Арсенюк. За його словами, під час досудового розслідування жінка визнавала свою провину, однак у суді змінила покази і почала заперечувати причетність до злочину. Вона стверджувала, що дитина нібито впала з ліжка.

Втім, як зазначив прокурор, провина обвинуваченої підтверджується результатами слідчого експерименту, висновками експертиз та показаннями свідків.

Слідство встановило, що у квітні 2025 року жінка перебувала вдома з сином. Роздратована плачем дитини, вона завдала йому численних ударів по обличчю та шиї, а також здавлювала голову, намагаючись припинити плач. Унаслідок цього хлопчик отримав тяжкі тілесні ушкодження, зокрема закриту черепно-мозкову травму.

Крім того, експерти виявили застарілі переломи плечової та ліктьової кісток, що свідчить про попередні травмування.

Після побиття стан дитини стрімко погіршувався: трималася висока температура, з’явилися ознаки тяжкого ураження мозку. Попри це, мати не зверталася по медичну допомогу. Лише через два дні хлопчика доправили до лікарні, де він помер.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснював територіальний підрозділ поліції.

Нагадаємо, в Дніпрі батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу підозрюють у катуванні вихованців — припинали дітей на ланцюг, змушували ночувати в собачій будці, принижували, били, не давали їсти.

