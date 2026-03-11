Смерть 12-річної дитини на Чернігівщині: лікарці повідомили про підозру через неналежне лікування

ЛІкарняне ліжко / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Реклама

На Чернігівщині лікарці оголосили про підозру у неналежному виконанні своїх професійних обов’язків. Ймовірно, це призвело до смерті 12-річної дитини.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Що відомо про трагедію

У червні 2025 року на прийом до лікарки прийшла мати з 12-річним сином, який скаржився на високу температуру та висип. Лікарка встановила діагноз «скарлатина», проте неправильно оцінила тяжкість захворювання та не забезпечила повноцінного лікування.

Реклама

«Лікарка не застосувала алгоритм дій при підозрі на тяжку бактеріальну інфекцію, яка передбачає негайну госпіталізацію, а обрала тактику „пасивного амбулаторного спостереження“, що унеможливило адекватне та своєчасне лікування пацієна», — додали у Чернігівській обласній прокуратурі.

Лікарці повідомили про підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України — неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило смерть пацієнта. Якщо провину буде доведено, їй загрожує:

до 5 років позбавлення волі або обмеження волі до 3 років;

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися професійною діяльністю на строк до 3 років.

Слідство триває.

Раніше на Волині помер однорічний хлопчик — його мати відмовилася від медичної допомоги та госпіталізації, попри тяжкий стан дитини і рекомендації лікаря. Жінка намагалася самостійно лікувати сина вдома, ігноруючи поради фахівців, через що бактеріальна інфекція прогресувала без належного лікування.

Реклама

Судмедекспертиза встановила, що при своєчасному зверненні до лікарів життя дитини можна було врятувати. Матері повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу України за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.