Ціни на землю в Україні зростають: прогноз на кінець 2026 року

Земля б'є цінові рекорди / © Associated Press

Реклама

Попри повномасштабну війну, сільськогосподарські землі в Україні стабільно дорожчають.

Про це пише «24 Канал» з посиланням на експерта Інституту аграрної економіки Ігора Юрченка.

За словами експерта, динаміка ринку від моменту початку його роботи в Україні в липні 2021 року є висхідною й стійкою, про що свідчить зростання середньої ціни за гектар майже у 1,57 раза. Він наводить такі показники: ціна за гектар збільшилася від 31 959 гривень у другому півріччі 2021 року до 50 054 за підсумками 2025 року.

Реклама

За прогнозом експерта, на кінець 2026 року ціна сільськогосподарських земель може становити 54 — 62 тисячі гривень за гектар, тобто зрости на 8 — 18% відносно середньої ціни 2025 року.

Нижня межа діапазону — 54 тисячі гривень — може реалізуватися в сценарії погіршення безпекової ситуації, різкого скорочення кількості угод або зупинки активності великих компаній;

Верхня межа — 62 тисячі гривень — можлива в разі збереження поточного темпу й подальшого зростання частки агрохолдингів у ринку, які системно купують землю дорожче, ніж фізособи.

Як зауважує експерт, поява юридичних осіб як покупців зумовила структурне зрушення на ринку, оскільки вони пропонують цінову премію у 38 — 40%. Це підтягує середню ціну вгору й формує новий орієнтир для всього ринку.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ринок сільськогосподарських земель в Україні перетнув позначку в мільйон гектарів і продемонстрував різке здорожчання. Середня вартість гектара від моменту відкриття ринку зросла на 96% і на початок 2026 року досягла 64 631 грн (1 501 долар).

Новини партнерів