На Київщині через атаку РФ спалахнули пожежі в будинках і на складах: є постраждалий (фото)
У ніч проти 2 червня російська атака ракетами та безпілотниками спричинила пожежі у кількох районах Київської області. Внаслідок ударів травмовано щонайменше одну людину.
У Київській області рятувальники ліквідовують наслідки нічної російської атаки ракетами та ударними безпілотниками. Через влучання та падіння уламків виникли пожежі у житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури.
Як повідомили в ДСНС, одна людина зазнала травм. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.
У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу в таунхаусі на площі близько 100 квадратних метрів. Також пошкоджено автомобілі на території логістичного об'єкта.
У Софіївській Борщагівці загорілася двоповерхова складська будівля. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів, пожежу вже ліквідовано. Крім того, уламки пошкодили приватні житлові будинки.
У селі Крюківщина сталася пожежа в триповерховій будівлі, яка не експлуатується. Полум'я поширилося на площу 225 квадратних метрів.
У Фастівському районі через атаку загорілися приватні житлові будинки. Наразі пожежно-рятувальні підрозділи продовжують роботи з ліквідації наслідків.
У Вишгородському районі внаслідок падіння уламків безпілотника на відкритій території сталося займання трав'яного настилу.
Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань та падіння уламків.