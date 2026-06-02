Атака на Київщину / © ДСНС

У Київській області рятувальники ліквідовують наслідки нічної російської атаки ракетами та ударними безпілотниками. Через влучання та падіння уламків виникли пожежі у житловому секторі та на об'єктах цивільної інфраструктури.

Як повідомили в ДСНС, одна людина зазнала травм. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

У Бучанському районі рятувальники ліквідували пожежу в таунхаусі на площі близько 100 квадратних метрів. Також пошкоджено автомобілі на території логістичного об'єкта.

На Київщині через атаку РФ спалахнули пожежі в будинках і на складах: є постраждалий (фото)

У Софіївській Борщагівці загорілася двоповерхова складська будівля. Вогонь охопив площу 500 квадратних метрів, пожежу вже ліквідовано. Крім того, уламки пошкодили приватні житлові будинки.

У селі Крюківщина сталася пожежа в триповерховій будівлі, яка не експлуатується. Полум'я поширилося на площу 225 квадратних метрів.

У Фастівському районі через атаку загорілися приватні житлові будинки. Наразі пожежно-рятувальні підрозділи продовжують роботи з ліквідації наслідків.

У Вишгородському районі внаслідок падіння уламків безпілотника на відкритій території сталося займання трав'яного настилу.

Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань та падіння уламків.

