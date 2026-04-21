Дуа Ліпа приголомшила купівлею евакуаційного пікапа для ЗСУ: зірка у креативний спосіб зібрала кошти

Популярна британська співачка Дуа Ліпа підтримала ЗСУ та допомогла придбати пікап для евакуації поранених.

Зокрема, платформа Service-95, засновницею якої є виконавиця, організувала благодійну вечірку на підтримку України. Всі кошти, зібрані на заході, передали організації Driving Ukraine, що від початку повномасштабної війни допомагає українцям – купує карети швидкої допомоги або військовий транспорт.

Цього разу на виручені кошти придбали пікап для евакуації поранених військових. Автомобіль вже передали Першому окремому медичному батальйону. Цей підрозділ евакуюює поранених військових з поля бою та надає невідкладну допомогу. Військові вже подякували за допомогу та купівлю нового пікапа.

"Ймовірність того, що Дуа Ліпа допоможе зі збором коштів на автомобіль для нашого підрозділу не буде велика, але вона ніколи і не нульова. Дякуємо Дуа Ліпі, Service-95 та Driving Ukraine за цей потужний пікап для Першого окремого медичного батальйону, кошти на який були зібрані на заході Service-95. Він допоможе нам у виконанні завдань з порятунку життя в зоні бойових дій", - йдеться в повідомленні підрозділу.

Зазначимо, Дуа Ліпа ще на початку повномасштабної війни у своїх соцмережах підтримала Україну. Також артистка закликала допомагати українцям.

