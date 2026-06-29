Зеленський відреагував на нові удари РФ по Україні: емоційна заява

Поранена людина через удари РФ

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на чергові російські атаки по українських містах. За його словами, ворог завдав ударів по Дніпру, Запоріжжю, Сумщині, Одещині, Чернігівщині, Херсонщині та Харківщині, через що є загиблі та десятки поранених.

Про це заявиви президент України Володимир Зеленський.

Емоціна реакція на удари РФ

Президент повідомив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинули п’ятеро людей, ще 29 дістали поранення. На місці атаки триває рятувальна операція, а всі необхідні служби надають допомогу постраждалим.

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Також Росія атакувала Запоріжжя, де дрон влучив у маршрутний автобус. За словами глави держави, жертвами удару стали троє людей, ще шестеро зазнали поранень, серед них — дитина.

Окрім цього, окупанти повторно вдарили по рятувальниках у Нікополі, атакувавши пожежний автомобіль. Під обстрілами також опинилися енергетична інфраструктура Сумської, Одеської та Чернігівської областей, а також Херсонщина й Харківщина.

Президент наголосив, що Україні необхідно посилювати захист від російських атак.

«Дуже важливо протидіяти цьому російському терору. Має бути більше захисту для людей від таких жахливих ударів», — заявив Зеленський.

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Він також закликав партнерів активніше розвивати засоби протиракетної оборони.

«Свої системи, ракети. Чим швидше таких можливостей стане більше, тим більше життів вдасться захистити.», — підкреслив глава держави.

Як ми писали, росіяни 29 червня вдарили по Дніпру. Через обстріл загинуло 5 людей. Ще 29 — зазнали поранень.

Також у Запоріжжі російський дрон атакував маршрутне таксі в одному з районів міста. Внаслідок удару загинули троє людей. Ще семеро людей дістали поранення, серед постраждалих є дитина. Одна з важкопоранених жінок померла в кареті швидкої допомоги. На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу.

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