Носитиме елетронний браслет: нардепу-корупціонеру змінили запобіжний захід

Нардеп «Слуги народу» Сергій Кузьміних / © Facebook / Кузьміних Сергій

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ВАКС змінив запобіжний захід нардепу від «Слуги народу» Сергію Кузьміних, підозрюваному у корупції на тендерах, у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета терміном на два місяці.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Прокурор САП просив суд застосувати до Кузьміних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення альтернативи у вигляді застави. За його словами, нардеп умисно затягує справу своєю неявкою, аби спливли строки давності.

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Адвокат заперечує причетність Кузьміних до хабаря

Втім, адвокат Кузьміних заявив, що до клопотання прокурора про тримання під вартою має бути наданий дозвіл від генпрокурора або уповноваженої особи. Також адвокат заявив, що його підзахисний не брав хабаря. За його словами, нардеп «не знав, не забирав, не відкривав пакет» із грошима.

Також адвокат заявив, що сторона захисту «не подавала клопотання про сплив строків давності».

«Перебуваючи за кордоном, дізнався про суд, не переховувався, про свою відсутність повідомив завчасно, доводить свою невинуватість», — заявив адвокат.

У чому підозрюють Кузіміних — що відомо

Нагадаємо, 29 червня стало відомо, що детективи НАБУ затримали Кузьміних на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду, бо той не являвся на судові засідання у справі про корупцію на тендерах щодо медичного обладнання на Житомирщині.

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Викрили на корупції ще 2022 року, але упродовж майже чотирьох років він часто не з’являвся на судові засідання. Зокрема, він не прибув на засідання 29 жовтня 2025 року, 30 березня, 1 червня та 22 червня 2026 року.

За даними слідства, у січні 2022 року народний депутат через довірену особу одержав хабаря у розмірі 558 тис. грн. Ця сума становила 30% вартості договору на постачання системи ультразвукової діагностики, укладеного лікарнею в місті Житомирі з приватним підприємством. Ці кошти призначалися за вплив на посадових осіб лікарні задля визнання цього підприємства переможцем публічної закупівлі.

Окрім того, слуга народу обіцяв забезпечити фінансування та реалізацію ще двох договорів на загальну суму понад 38 млн грн за «відкат у 30 відсотків».

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