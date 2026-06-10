Ексголова Верховного Суду погодився на сенсаційну угоду з НАБУ: він шокував зізнаннями про суддівську мафію

Всеволод Князєв

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В Україні розгортається найгучніший та найбезпрецедентніший судовий прецедент в історії вітчизняного антикорупційного блоку. Колишній голова Верховного Суду Всеволод Князєв, якого детективи НАБУ та прокурори САП спіймали на гарячому під час отримання астрономічного хабаря у розмірі 2 мільйони 700 тисяч доларів, офіційно визнав свою провину. Під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), яке проходило у суворо закритому форматі, Князєв підписав офіційну угоду зі слідством.

Колишній головний суддя країни погодився на реальний тюремний термін у 5 років за ґратами та зобов'язався дати викривальні свідчення проти всіх своїх високопоставлених співучасників.

Усі деталі розсекреченого «супермаркету» судових рішень — у розслідуванні кореспондентки ТСН Марії Васильєвої.

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Як покарали скандального суддю Князєва

Відповідно до умов затвердженої угоди, Всеволод Князєв не просто відправляє себе за ґрати на п'ять років, а й зазнає колосальних фінансових втрат. Держава офіційно конфіскує у колишнього топпосадовця його елітну квартиру, приватний будинок, понад 200 тисяч доларів особистих заощаджень, а також 1 мільйон 248 тисяч доларів безпосередньо з тієї самої суми отриманого хабаря.

Крім того, колишній голова суду погодився перерахувати понад мільйон доларів із власних активів у благодійний фонд «Повернись живим» на безпосередню підтримку Збройних сил України. Проте антикорупційні органи наголошують: цей вирок — далеко не фінал, а лише початок тотального розгрому суддівської мафії в Україні. Адже Князєв уже почав активно говорити і здавати колег.

Як Князєв очолив Верховний Суд України

Верховний Суд України — це найвища інстанція всієї судової гілки влади, яка має повноваження скасовувати навіть офіційні укази президента. Саме за суддями цієї установи завжди залишається останнє остаточне слово у будь-яких масштабних бізнесових чи політичних суперечках. 2021 року цей повністю реформований орган очолив молодий та перспективний Всеволод Князєв.

До свого переїзду в Київ 2016 року він мав за плечима лише три роки скромної суддівської практики у Миколаєві, проте успішно пройшов відкритий конкурс, який запровадили для очищення системи від корупціонерів. Ставши керівником Верховного Суду, Князєв отримав від держави легальну щомісячну зарплату, яка була чи не найбільшою серед усіх посадовців країни — близько чверті мільйона гривень на місяць. За курсом 2021 року це становило близько 8 тисяч доларів США — у вісім разів більше за оклад президента України та учетверо більше, ніж отримував прем'єр-міністр.

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Проте навіть такі захмарні за українськими мірками офіційні доходи не втримали посадовця від шаленої спокуси. Вже у травні 2023 року НАБУ та САП шокували суспільство офіційними фотографіями гігантських доларових пачок, які розкладали на диванах у кабінеті та вдома у Князєва.

Аукціон з росіянами під час війни: як Князєв продавав Полтавський ГЗК

Антикорупційні органи змогли задокументувати діяльність Князєва, який у буквальному сенсі торгував рішеннями найвищого суду, через справу скандального олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Бізнесмен, який перебував у міжнародному розшуку через махінації навколо банку «Фінанси та кредит», перебуваючи за кордоном, намагався через суди повернути контроль над Полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом (ГЗК).

Тоді олігарх і вийшов на Князєва. Останній за хабар у майже 3 мільйони доларів гарантував Жеваго потрібне рішення Верховного Суду. Проте цинізм ситуації полягав у тому, що паралельно за цей самий комбінат із Князєвим намагалися домовитися російські бенефіціари. Ексголова суду не придумав нічого кращого, як влаштувати справжній закритий аукціон. Про це в інтерв'ю журналісту Денису Бігусу відверто розповів колишній посередник та «касир» Князєва Олексій Гончар, який згодом розкаявся та пішов на співпрацю зі слідством.

Олексій Гончар про аукціон з окупантами (із матеріалів НАБУ): «Він на записах говорив Горецькому, що типу передай йому — тобто Жеваго — що росіяни дають три мільйони. Ось. І той передав, Жеваго каже: "Ладно, я дам 3,2". Ну і тобто там був аукціон... Тобто, щоб ти розумів, найбільший гірничо-збагачувальний комбінат країни він міг віддати що олігарху-втікачу, що росіянам. Ті просто не запропонували більше».

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Тобто 2023 року, коли вже понад рік тривало повномасштабне криваве російське вторгнення, голова Верховного Суду України був готовий віддати стратегічне українське підприємство росіянам, якби ті просто перебили ціну олігарха.

Що відомо про адвоката Горецького та 13 таємних пакетів

Посередником у роботі цього масштабного конвеєра виступав інший ключовий фігурант справи НАБУ — відомий адвокат Олег Горецький. Його офіс у Києві функціонував як звичайний супермаркет, де кожен грошовитий клієнт міг придбати будь-яку ухвалу.

Олексій Гончар про роботу «магазину» Горецького: «Коли Горецького затримували, на обшуку в нього такий величезний сейф залізний в офісі був, і там лежали такі пачки паперові грошей і там було написано: "Справа така-то, плюс-мінус". Там лежало, якщо я не помиляюся, до мільйона доларів тільки... Тобто це конкретні кейси, які він брав пачки величезні, там, не знаю, там 50-60 справ. Він брав гроші, підписував, як тільки рішення відбувалося — він діставав, віддавав суддям. Це був ніби просто магазин з продажу. Він так і казав: "У мене магазин з продажу судових рішень"».

Як свідчать офіційні матеріали технічних записів НАБУ, одразу після винесення потрібного рішення на користь Жеваго Князєв особисто написав текстове повідомлення нотаріусу Горбурову (ще одному посереднику). У повідомленні містилася чітка інструкція: негайно привезти першу частину мільйонного хабаря, але обов'язково попередньо розділивши гроші на 13 окремих пакетів.

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Слідчі від самого початку вважали, що ці 13 пакетів призначалися як частки для інших чинних суддів, які входили до складу Великої Палати Верховного Суду і безпосередньо голосували за справу Полтавського ГЗК. Весь цей час тривала кропітка робота з верифікації голосів та експертиз, і лише у травні цього року антикорупційні органи оголосили перші офіційні підозри спільникам Князєва.

Статус підозрюваних у справі про мільйонні хабарі вже офіційно отримали троє чинних суддів Верховного Суду: Жанна Єленіна, Ігор Желєзний та Ірина Григор'єва, а також їхній колега — суддя Олександр Прокопенко, який від 2024 року перебуває у почесній відставці. Тепер, після того як Всеволод Князєв офіційно підписав угоду і почав давати прямі покази, слідчі отримають залізобетонні докази щодо решти отримувачів тих самих 13 таємних пакетів із грошима, а список топсуддів, які відправляться на нари, найближчим часом суттєво розшириться.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ЄВРОПА готує ЖОРСТКИЙ удар по РФ?! Князєв здає суддівську мафію! | ТСН 20:00 9 червня

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