Росія готує авіаудар по одній із областей: влада звернулася до мешканців

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У понеділок, 29 червня, мешканців Херсонщини попередили про загрозу російського авіаудару. За наявною інформацією, підвищена небезпека існує для Станіславської громади. Місцевих жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У Херсонській області попередили про можливу атаку російської авіації. За отриманою інформацією, окупанти можуть завдати удару вже сьогодні.

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«Підвищена небезпека — для Станіславської громади», — наголосив він.

Мешканців регіону просять бути максимально уважними до повідомлень про небезпеку, своєчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях. Людей закликають: бережіть себе та своїх близьких.

Раніше війська РФ атакували «Шахедами» автозаправну станцію в Чорнобаївській громаді на Херсонщині. Внаслідок удару постраждали люди. Найважчі поранення дістали двоє чоловіків: у них вибухові та черепно-мозкові травми, множинні осколкові поранення, один із постраждалих втратив ногу. Ще троє людей отримали поранення середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані. На місці атаки працювали екстрені служби.

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