Україну на старті літа накриють грози й тумани: де очікується небезпечна погода

У низці регіонів очікуються короткочасні дощі, грози та густі тумани.

Богдан Скаврон
Грози на початку літа

Грози на початку літа / © pixabay.com

Перший день літа в Україні принесе переважно комфортну погоду без сильної спеки, однак у низці регіонів очікуються короткочасні дощі, грози та тумани. На Львівщині оголошено попередження про небезпечні метеорологічніявища.

Про це повідомляють регіональні центри з гідрометеорології.

У понеділок, 1 червня, повітря в Україні вдень прогріється від +19 до +23 градусів, а опади очікуються лише в окремих областях. Свіжіше буде на північному сході, +17+19 градусів.

Погода у Києві

У столиці перший день літа мине без опадів.

За даними Укргідрометцентру, у Києві вночі очікується +6…+8 градусів, вдень повітря прогріється до +18…+20 градусів. Наталія Діденко також прогнозує для столиці сонячну погоду та потепління до +20 градусів.

Погода у Львові

На заході країни найбільш нестійка погода прогнозується на Львівщині.

За даними синоптиків, упродовж дня 1 червня в області та у Львові очікуються короткочасні дощі, грози, а місцями можливий град.

Вночі та вранці подекуди утвориться туман із видимістю 200–500 метрів.

Температура повітря вдень становитиме від +18 до +23 градусів, у Львові — від +19 до +21 градуса.

У регіоні оголошено І рівень небезпечності (жовтий) через грози, град і туман.

Погода в Одесі

На Одещині літо розпочнеться з мінливої хмарності.

Вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Вранці в окремих районах області очікується туман.

Температура повітря вдень сягатиме +17…+22 градусів, в Одесі — +17…+19 градусів. Температура морської води становитиме +12…+13 градусів.

Погода у Харкові

У Харківській області вночі буде без істотних опадів, місцями утвориться туман.

Вдень синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ, а подекуди й грозу.

Повітря прогріється до +15…+20 градусів, у Харкові — до +17…+19 градусів.

Погода у Дніпрі

На Дніпропетровщині перший день літа також буде доволі комфортним.

Вночі опадів не очікується, а вдень у деяких районах області можливі невеликі короткочасні дощі.

У Дніпрі синоптики прогнозують суху погоду. Температура повітря вдень становитиме +17…+22 градуси, у обласному центрі — +17…+19 градусів.

Загалом у більшості регіонів України початок літа буде теплим і без різких погодних контрастів.

Найбільша ймовірність гроз та локальних опадів прогнозується на заході, півдні та сході країни, тоді як температура повітря майже всюди залишатиметься комфортною для початку червня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі прогнозують, що у червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса.

