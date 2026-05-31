Туристка відсудила право на воду з-під крана, але програла готелю

Італійська туристка подала до суду на розкішний готель за відмову подавати їй воду з-під крана, посилаючись на емоційну та фінансову шкоду.

Про це передає Рeople.

Готель стверджував, що його політика відповідає політиці висококласних закладів, які подають за столиками лише воду в герметичних пляшках.

Ця справа датується 2019 роком, коли римлянка зупинялася в готелі під час новорічних свят. Жінка стверджувала, що «вода — це природний ресурс і універсальне право людини» після того, як курорт відмовився подавати воду з-під крана, пропонуючи натомість лише мінеральну воду за ціною 7 євро (8,14 долара США) за пляшку.

Жінка стверджувала, що неодноразово просила воду з-під крана, навіть пропонуючи за неї заплатити. Однак, коли вона щовечора приходила на вечерю, на столі вже стояла пляшка мінеральної води об’ємом 0,75 літра.

Найвищий суд Італії виніс рішення на користь готелю, заявивши, що заклади не зобов’язані забезпечувати водопровідну воду.

