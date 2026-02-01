ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
1 хв

Тріумфальне повернення: Геращенко виграла перший турнір після народження дитини

Ірина перемогла на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ірина Геращенко

Ірина Геращенко / © Associated Press

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року вперше стала мамою, виграла командний чемпіонат України.

Для 30-річної стрибунки у висоту це були перші змагання після народження доньки, до цього вона востаннє виступала ще у вересні 2024 року.

Геращенко тріумфувала на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.

Ірина також намагался взяти висоту 1,94 метра, але ця позначка їй не підкорилася.

Другою стала Оксана Окунєва, а Ірина Безсмертна посіла третє місце с обидві спортсменки стрибнули на 1,80 метра.

Раніше повідомлялося, що українська світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на перших змаганнях 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
270
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie