Тріумфальне повернення: Геращенко виграла перший турнір після народження дитини
Ірина перемогла на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.
Бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко, яка у червні минулого року вперше стала мамою, виграла командний чемпіонат України.
Для 30-річної стрибунки у висоту це були перші змагання після народження доньки, до цього вона востаннє виступала ще у вересні 2024 року.
Геращенко тріумфувала на командному чемпіонаті України з результатом 1,90 метра.
Ірина також намагался взяти висоту 1,94 метра, але ця позначка їй не підкорилася.
Другою стала Оксана Окунєва, а Ірина Безсмертна посіла третє місце с обидві спортсменки стрибнули на 1,80 метра.
Раніше повідомлялося, що українська світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх тріумфувала на перших змаганнях 2026 року.