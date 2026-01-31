Збірна України з футзалу поступилася Франції у чвертьфіналі Євро-2026

Збірна України з футзалу / © УЄФА

Реклама

Збірна України з футзалу поступилася команді Франції в матчі 1/4 фіналу Євро-2026. Поєдинок на "Арені Рига" в латвійському місті Рига завершився з рахунком 4:2 на користь французів.

Перший тайм минув без забитих голів. У другому таймі французи відкрили рахунок – на 28-й хвилині зустрічі відзначився Амін Геддура.

Але вже на 30-й хвилині українці відігралися – Євгеній Жук реалізував пенальті, призначений арбітром за гру рукою на лінії власних воріт капітана збірної Франції Абдессамада Мохаммеда, який ще й отримав червону картку.

Реклама

Оскільки основний час матчу завершився внічию (1:1), то команди продовжили з'ясовувати сильнішого у двох екстратаймах по п'ять хвилин кожен.

Там французи вирвали перемогу – Мухудін оформив хет-трик. Збірна України відповіла лише одним голом, який забив Ігор Корсун.

У півфіналі Франція протистоятиме переможцю чвертьфіналу, в якому чинні чемпіони Європи португальці зійдуться з бельгійцями.

Додамо, що на груповому етапі збірна України (6 очок) посіла друге місце у квартеті B. "Синьо-жовті" сенсаційно поступилися Вірменії (1:2), після чого перемогли Литву (4:1) та обіграли Чехію (5:3).

Реклама

Франція (7 очок) стала переможцем групи A, де зіграла внічию з Хорватією (2:2), після чого розгромила Латвію (5:0) та обіграла Грузію (3:1).

Нагадаємо, на попередньому чемпіонаті Європи, який відбувся 2022 року, українці посіли четверте місце, в матчі за "бронзу" поступившись Іспанії з рахунком 1:4.

Найкращим результатом нашої команди на футзальному Євро є срібні медалі 2001-го та 2003 років.

"Синьо-жовті" є чинними бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. В матчі за третє місце на Мундіалі-2024 збірна України розгромила Францію з рахунком 7:1.