- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 956
- Время на прочтение
- 2 мин
Сборная Украины по футзалу уступила Франции в четвертьфинале Евро-2026
За путевку в финал континентального первенства французы сразятся с победителем пары Португалия – Бельгия.
Сборная Украины по футзалу уступила команде Франции в матче 1/4 финала Евро-2026. Поединок на "Арене Рига" в латвийском городе Рига завершился со счетом 4:2 в пользу французов.
Первый тайм прошел без забитых голов. Во втором тайме французы открыли счет – на 28-й минуте встречи отличился Амин Геддура.
Но уже на 30-й минуте украинцы отыгрались – Евгений Жук реализовал пенальти, назначенный арбитром за игру рукой на линии собственных ворот капитана сборной Франции Абдессамада Мохаммеда, который еще и получил красную карточку.
Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то команды продолжили выяснять сильнейшего в двух экстра-таймах по пять минут каждый.
Там французы вырвали победу – Мухудин оформил хет-трик. Сборная Украины ответила одним голом, который забил Игорь Корсун.
В полуфинале Франция будет противостоять победителю четвертьфинала, в котором действующие чемпионы Европы португальцы сойдутся с бельгийцами.
Добавим, что на групповом этапе сборная Украины (6 очков) заняла второе место в квартете B. "Сине-желтые" сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1) и обыграли Чехию (5:3).
Франция (7 очков) стала победителем группы A, где сыграла вничью с Хорватией (2:2), после чего разгромила Латвию (5:0) и обыграла Грузию (3:1).
Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.
Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.
"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.