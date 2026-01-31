Сборная Украины по футзалу уступила Франции в четвертьфинале Евро-2026

Сборная Украины по футзалу / © УЕФА

Реклама

Сборная Украины по футзалу уступила команде Франции в матче 1/4 финала Евро-2026. Поединок на "Арене Рига" в латвийском городе Рига завершился со счетом 4:2 в пользу французов.

Первый тайм прошел без забитых голов. Во втором тайме французы открыли счет – на 28-й минуте встречи отличился Амин Геддура.

Но уже на 30-й минуте украинцы отыгрались – Евгений Жук реализовал пенальти, назначенный арбитром за игру рукой на линии собственных ворот капитана сборной Франции Абдессамада Мохаммеда, который еще и получил красную карточку.

Реклама

Поскольку основное время матча завершилось вничью (1:1), то команды продолжили выяснять сильнейшего в двух экстра-таймах по пять минут каждый.

Там французы вырвали победу – Мухудин оформил хет-трик. Сборная Украины ответила одним голом, который забил Игорь Корсун.

В полуфинале Франция будет противостоять победителю четвертьфинала, в котором действующие чемпионы Европы португальцы сойдутся с бельгийцами.

Добавим, что на групповом этапе сборная Украины (6 очков) заняла второе место в квартете B. "Сине-желтые" сенсационно уступили Армении (1:2), после чего победили Литву (4:1) и обыграли Чехию (5:3).

Реклама

Франция (7 очков) стала победителем группы A, где сыграла вничью с Хорватией (2:2), после чего разгромила Латвию (5:0) и обыграла Грузию (3:1).

Напомним, что на предыдущем чемпионате Европы, который состоялся в 2022 году, украинцы заняли четвертое место, в матче за "бронзу" уступив Испании со счетом 1:4.

Лучшим результатом нашей команды на футзальном Евро являются серебряные медали 2001-го и 2003 годов.

"Сине-желтые" являются действующими бронзовыми призерами чемпионата мира по футзалу. В матче за третье место на Мундиале-2024 сборная Украины разгромила Францию со счетом 7:1.