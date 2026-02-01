Триумфальное возвращение: Геращенко выиграла первый турнир после рождения ребенка

Ирина Геращенко / © Associated Press

Реклама

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко, которая в июне прошлого года впервые стала мамой, выиграла командный чемпионат Украины.

Для 30-летней прыгуньи в высоту это были первые соревнования после рождения дочери, до этого она в последний раз выступала еще в сентябре 2024 года.

Геращенко триумфовала на командном чемпионате Украины с результатом 1,90 метра.

Реклама

Ирина также пыталась взять высоту 1,94 метра, но эта отметка ей не покорилась.

Второй стала Оксана Окунева, а Ирина Бессмертная заняла третье место. Обе спортсменки прыгнули на 1,80 метра.

Ранее сообщалось, что украинская мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих триумфовала на первых соревнованиях в 2026 году.