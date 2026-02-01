Биатлон: результаты женской эстафеты на чемпионате Европы-2026

Анастасия Меркушина / © biathlon.com.ua

Реклама

В воскресенье, 1 февраля, чемпионат Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене закончился женской эстафетой.

За сборную Украины в ней бежали Валерия Дмитренко, Лилия Стеблина, Татьяна Тарасюк и Анастасия Меркушина. "Сине-желтые" финишировали на девятом месте.

Первую часть гонки Украина закончила 12-й, но на втором этапе смогла отыграть три позиции. По одному штрафному кругу на своих этапах заработали Дмитренко и Стеблина.

Реклама

Победу одержала Франция, "серебро" выиграла Германия, а "бронзу" взяла Норвегия.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты женской эстафеты

1. Франция (0+8) 1:12:53.1

2. Германия (0+9)+16.6

3. Норвегия (0+8)+56.0

Реклама

4. Швеция (0+5) +1:19.8

5. Италия (0+5) +1:56.6

6. Словакия (0+14) +4:32.3

...

Реклама

9. Украина (2+11) +5:19.9

Отметим, что сегодня на континентальном первенстве по биатлону также состоялась мужская эстафета, где сборная Украины финишировала на девятом месте.

Таким образом, Украина завершила Евро-2026 по биатлону с одной медалью – Анастасия Меркушина завоевала "золото" в индивидуальной гонке.

Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.