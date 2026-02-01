Исторический рекорд: определился победитель Australian Open-2026

Карлос Алькарас / © Associated Press

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Australian Open-2026 в мужском одиночном разряде.

В финальном матче турнира 22-летний испанец, который является первой ракеткой мира, обыграл серба Новака Джоковича (№4 ATP) со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Это его седьмой титул на уровне Grand Slam. Ранее он по два раза триумфовал на Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).

Таким образом, Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, который выигрывал все четыре турнира Grand Slam. Он побил рекорд своего легендарного соотечественника Рафаэля Надаля, который выиграл все турниры Большого шлема в 24 года.

