Исторический рекорд: определился победитель Australian Open-2026
Карлос Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии и стал самым молодым теннисистом в истории, который собрал все четыре титула Grand Slam.
Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Australian Open-2026 в мужском одиночном разряде.
В финальном матче турнира 22-летний испанец, который является первой ракеткой мира, обыграл серба Новака Джоковича (№4 ATP) со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.
Алькарас впервые в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. Это его седьмой титул на уровне Grand Slam. Ранее он по два раза триумфовал на Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) и US Open (2022, 2025).
Таким образом, Алькарас стал самым молодым теннисистом в истории, который выигрывал все четыре турнира Grand Slam. Он побил рекорд своего легендарного соотечественника Рафаэля Надаля, который выиграл все турниры Большого шлема в 24 года.
Ранее сообщалось, что определилась чемпионка Australian Open-2026 в женском одиночном разряде.