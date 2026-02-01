- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 455
- Время на прочтение
- 1 мин
Биатлон: результаты мужской эстафеты на чемпионате Европы-2026
Сборная Украины финишировала на девятом месте.
В воскресенье, 1 февраля, в заключительный день чемпионата Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась мужская эстафета.
За сборную Украины в ней беги Артем Тищенко, Денис Насыко, Роман Боровик и Богдан Цымбал. "Сине-желтые" финишировали на девятом месте.
Первую часть гонки Украина закончила второй с 10 секундами отставания от лидера. Впрочем, на третьем этапе украинцы потеряли сразу семь позиций и не смогли их отыграть.
Выиграла гонку Норвегия, "серебро" завоевала Германия, а бронзовым призером стала Франция.
Чемпионат Европы по биатлону: результаты мужской эстафеты
1. Норвегия (1+8) 1:17:08.4
2. Германия (2+10) +6.5
3. Франция (1+13) +55.2
4. Италия (2+10) +1:45.4
5. Швеция (2+11) +2:05.7
6. Финляндия (0+11) +2:18.0
...
9. Украина (0+11) +2:59.5
Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону
На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.
Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.
Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026 в индивидуальной гонке.
Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.