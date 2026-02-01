Биатлон: результаты мужской эстафеты на чемпионате Европы-2026

Артем Тищенко / © biathlon.com.ua

В воскресенье, 1 февраля, в заключительный день чемпионата Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась мужская эстафета.

За сборную Украины в ней беги Артем Тищенко, Денис Насыко, Роман Боровик и Богдан Цымбал. "Сине-желтые" финишировали на девятом месте.

Первую часть гонки Украина закончила второй с 10 секундами отставания от лидера. Впрочем, на третьем этапе украинцы потеряли сразу семь позиций и не смогли их отыграть.

Выиграла гонку Норвегия, "серебро" завоевала Германия, а бронзовым призером стала Франция.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты мужской эстафеты

1. Норвегия (1+8) 1:17:08.4

2. Германия (2+10) +6.5

3. Франция (1+13) +55.2

4. Италия (2+10) +1:45.4

5. Швеция (2+11) +2:05.7

6. Финляндия (0+11) +2:18.0

...

9. Украина (0+11) +2:59.5

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026 в индивидуальной гонке.

Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.