Биатлон: результаты женской гонки преследования на чемпионате Европы-2026

Валерия Дмитренко / © biathlon.com.ua

В субботу, 31 января, на чемпионате Европы по биатлону-2026 в норвежском Шушене состоялась женская гонка преследования.

Украину в ней представляли Валерия Дмитренко (стартовала 15-й по итогам спринта), Анастасия Меркушина (26-ю) и Лилия Стеблина (27-ю). Еще одна украинка – Ксения Приходько – должна была начать гонку 53-й, но на старт не вышла.

Лучшей среди украинок в персьюте стала Валерия Дмитренко, которая с двумя штрафными кругами финишировала 13-й.

Все места на пьедестале заняли француженки. Чемпионкой Европы стала Жилон Гигонна, "серебро" завоевала Селья Энафф, а "бронзу" выборола Софи Шово.

Чемпионат Европы по биатлону: результаты женской гонки преследования

1. Жилон Гигонна (Франция, 0+0+0+1) 32:07.5

2. Селья Энафф (Франция, 0+0+1+1)+30.6

3. Софи Шово (Франция, 2+0+1+0)+38.9

4. Амандин Менжен (Франция, 1+0+0+1) +1:43.3

5. Паула Боте (Франция, 1+1+0+0) +1:52.4

6. Марлен Фихтнер (Германия, 1+1+0+0) +1:57.0

...

13. Валерия Дмитренко (Украина, 1+1+0+0) +3:10.0

22. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+2+1) +4:07.6

40. Лилия Стеблина (Украина, 1+0+1+3) +5:47.0

В воскресенье, 1 февраля, соревновательная программа континентального первенства завершится мужской и женской эстафетами.

Где смотреть гонки чемпионата Европы по биатлону

На территории Украины все гонки чемпионата Европы по биатлону будут транслироваться в прямом эфире на сайте и телеканале Суспільне Спорт, а также на местных телеканалах Суспільного.

Посмотреть гонки можно также на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Ранее сообщалось, что украинка Анастасия Меркушина завоевала "золото" чемпионата Европы по биатлону-2026 в индивидуальной гонке.

Также мы рассказывали, что сборная Украины объявила состав на зимнюю Олимпиаду-2026. В заявку "сине-желтых" вошли 46 атлетов в 11 видах спорта.