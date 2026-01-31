ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати жіночої гонки переслідування на чемпіонаті Європи-2026

Найкращою серед українок у персьюті стала Валерія Дмитренко.

Валерія Дмитренко

Валерія Дмитренко / © biathlon.com.ua

У суботу, 31 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася жіноча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Валерія Дмитренко (стартувала 15-ю за підсумками спринту), Анастасія Меркушина (26-ю) та Лілія Стеблина (27-ю). Ще один українка – Ксенія Приходько – повинна була розпочати гонку 53-ю, але на старт не вийшла.

Найкращою серед українок у персьюті стала Валерія Дмитренко, яка з двома штрафними колами фінішувала 13-ю.

Усі місця на п'єдесталі посіли француженки. Чемпіонкою Європи стала Жілон Гігонна, "срібло" здобула Селья Енафф, а "бронзу" виборола Софі Шово.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночої гонки переслідування

1. Жілон Гігонна (Франція, 0+0+0+1) 32:07.5

2. Селья Енафф (Франція, 0+0+1+1) +30.6

3. Софі Шово (Франція, 2+0+1+0) +38.9

4. Амандін Менжен (Франція, 1+0+0+1) +1:43.3

5. Паула Боте (Франція, 1+1+0+0) +1:52.4

6. Марлене Фіхтнер (Німеччина, 1+1+0+0) +1:57.0

...

13. Валерія Дмитренко (Україна, 1+1+0+0) +3:10.0

22. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1+2+1) +4:07.6

40. Лілія Стеблина (Україна, 1+0+1+3) +5:47.0

У неділю, 1 лютого, змагальна програма континентальної першості завершиться чоловічою та жіночою естафетами.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.

Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

