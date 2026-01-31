ТСН у соціальних мережах

Біатлон: результати чоловічої гонки переслідування на чемпіонаті Європи-2026

Найкращим серед українців у персьюті став Денис Насико.

Денис Насико

Денис Насико / © biathlon.com.ua

У суботу, 31 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Денис Насико (стартував 5-м за підсумками спринту) та Артем Тищенко (22-м). Ще один українець – Роман Боровик – повинен був розпочати гонку 53-м, але вирішив не стартувати.

Найвище місце серед українців у персьюті посів Насико, який став 18-м з чотирма колами штрафу. Тищенко фінішував 21-м з одним колом штрафу.

Чемпіоном Європи у персьюті став норвежець Ісак Фрей, "срібло” та "бронзу" здобули німці Леонард Пфунд та Сімон Кайзер відповідно.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічої гонки переслідування

1. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0+0+2) 34:44.7

2. Леонард Пфунд (Німеччина, 1+0+0+0) +16.9

3. Сімон Кайзер (Німеччина, 0+1+1+0) +28.1

4. Мартін Невланд (Норвегія, 0+0+0+1) +47.8

5. Гаетан Патурель (Франція, 0+1+1+3) +1:01.8

6. Дідьє Біона (Італія, 0+1+1+1) +1:03.9

...

18. Денис Насико (Україна, 0+0+3+1) +1:49.3

21. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+0) +2:06.6

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.

Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

