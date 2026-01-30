Біатлон: результати жіночого спринту на чемпіонаті Європи-2026

Валерія Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 30 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли шість біатлоністок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Надія Бєлкіна та Вікторія Хвостенко.

Найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко, яка з чистою стрільбою посіла 15-те місце.

Анастасія Меркушина, яка перед цим здобула "золото" в індивідуальній гонці, у спринті з двома колами штрафу стала 26-ю.

Весь п'єдестал у спринті забрали француженки. Чемпіонкою Європи стала Жілон Гігонна, "срібло" здобула Селья Енафф, а "бронзу" виборола Софі Шово.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночого спринту

1. Жілон Гігонна (Франція, 0+0) 21:50.1

2. Селья Енафф (Франція, 0+0) +14.1

3. Софі Шово (Франція, 0+1) +16.0

4. Амандін Менжен (Франція, 0+0) +32.9

5. Мартіна Трабуккі (Італія, 0+0) +37.2

6. Юлія Кінк (Німеччина, 0+1) +1:00.4

…

15. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0) +1:19.5

26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:06.8

27. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +2:13.1

53. Ксенія Приходько (Україна, 0+1) +3:13.6

79. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +4:22.5

81. Надія Бєлкіна (Україна, 0+2) +4:27.7

Змагальна програма континентальної першості продовжиться у суботу, 31 січня, чоловічою та жіночою гонками переслідування.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.