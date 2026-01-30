ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

Біатлон: результати жіночого спринту на чемпіонаті Європи-2026

Найкращою серед українок стала Валерія Дмитренко, яка посіла 15-те місце.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Валерія Дмитренко

Валерія Дмитренко / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 30 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася жіноча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли шість біатлоністок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Надія Бєлкіна та Вікторія Хвостенко.

Найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко, яка з чистою стрільбою посіла 15-те місце.

Анастасія Меркушина, яка перед цим здобула "золото" в індивідуальній гонці, у спринті з двома колами штрафу стала 26-ю.

Весь п'єдестал у спринті забрали француженки. Чемпіонкою Європи стала Жілон Гігонна, "срібло" здобула Селья Енафф, а "бронзу" виборола Софі Шово.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночого спринту

1. Жілон Гігонна (Франція, 0+0) 21:50.1

2. Селья Енафф (Франція, 0+0) +14.1

3. Софі Шово (Франція, 0+1) +16.0

4. Амандін Менжен (Франція, 0+0) +32.9

5. Мартіна Трабуккі (Італія, 0+0) +37.2

6. Юлія Кінк (Німеччина, 0+1) +1:00.4

15. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0) +1:19.5

26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:06.8

27. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +2:13.1

53. Ксенія Приходько (Україна, 0+1) +3:13.6

79. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +4:22.5

81. Надія Бєлкіна (Україна, 0+2) +4:27.7

Змагальна програма континентальної першості продовжиться у суботу, 31 січня, чоловічою та жіночою гонками переслідування.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie