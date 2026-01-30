- Дата публікації
Біатлон: результати жіночого спринту на чемпіонаті Європи-2026
Найкращою серед українок стала Валерія Дмитренко, яка посіла 15-те місце.
У п'ятницю, 30 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася жіноча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли шість біатлоністок: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Лілія Стеблина, Ксенія Приходько, Надія Бєлкіна та Вікторія Хвостенко.
Найкращий результат серед українок показала Валерія Дмитренко, яка з чистою стрільбою посіла 15-те місце.
Анастасія Меркушина, яка перед цим здобула "золото" в індивідуальній гонці, у спринті з двома колами штрафу стала 26-ю.
Весь п'єдестал у спринті забрали француженки. Чемпіонкою Європи стала Жілон Гігонна, "срібло" здобула Селья Енафф, а "бронзу" виборола Софі Шово.
Чемпіонат Європи з біатлону: результати жіночого спринту
1. Жілон Гігонна (Франція, 0+0) 21:50.1
2. Селья Енафф (Франція, 0+0) +14.1
3. Софі Шово (Франція, 0+1) +16.0
4. Амандін Менжен (Франція, 0+0) +32.9
5. Мартіна Трабуккі (Італія, 0+0) +37.2
6. Юлія Кінк (Німеччина, 0+1) +1:00.4
…
15. Валерія Дмитренко (Україна, 0+0) +1:19.5
26. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1) +2:06.8
27. Лілія Стеблина (Україна, 0+1) +2:13.1
53. Ксенія Приходько (Україна, 0+1) +3:13.6
79. Вікторія Хвостенко (Україна, 1+0) +4:22.5
81. Надія Бєлкіна (Україна, 0+2) +4:27.7
Змагальна програма континентальної першості продовжиться у суботу, 31 січня, чоловічою та жіночою гонками переслідування.
Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.