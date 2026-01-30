ТСН у соціальних мережах

Визначилися пари стикових матчів Ліги Європи: результати жеребкування

Поєдинки цієї стадії відбудуться 19 та 26 лютого.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Трофей Ліги Європи

Трофей Ліги Європи / © Associated Press

У п'ятницю, 30 січня, відбулося жеребкування стикових матчів (1/16 фіналу) Ліги Європи сезону-2025/26.

До плейоф другого за престижністю єврокубка вийшли 24 клуби.

Топ-8 загальної турнірної таблиці основного етапу Ліги Європи напряму потрапили до 1/8 фіналу. Це "Ліон" (Франція), "Астон Вілла" (Англія), "Мітьюлланд" (Данія), "Бетіс" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "Брага" (Португалія), "Фрайбург" (Німеччина) та "Рома" (Італія).

Команди, які посіли місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Жеребкування визначило, хто з ким зіграє.

Ліга Європи-2025/26: пари стикових матчів

"Лудогорець" (Болгарія) – "Ференцварош" (Угорщина)

"Селтік" (Шотландія) – "Штутгарт" (Німеччина)

"Панатінаїкос" (Греція) – "Вікторія" Пльзень (Чехія)

"Фенербахче" (Туреччина) – "Ноттінгем" (Англія)

"Динамо" Загреб (Хорватія) – "Генк" (Бельгія)

"Бранн" (Норвегія) – "Болонья" (Італія)

ПАОК (Греція) – "Сельта" (Іспанія)

"Лілль" (Франція) – "Црвена Звезда" (Сербія)

Перші поєдинки раунду стикових матчів (1/16 фіналу) відбудуться 19 лютого, а зустрічі у відповідь – 26 лютого.

Календар плейоф Ліги Європи

  • Стикові матчі: 19 та 26 лютого 2026 року

  • Жеребкування 1/8 фіналу, 1/4 та 1/2 фіналу: 27 лютого 2026 року

  • 1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

  • 1/4 фіналу: 9 та 16 квітня 2026 року

  • 1/2 фіналу: 30 квітня та 7 травня 2026 року

  • Фінал: 20 травня 2026 року (Стамбул)

Зазначимо, що минулого сезону переможцем Ліги Європи став "Тоттенгем", який в англійському фіналі здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0).

Раніше повідомлялося, що визначилися пари стикових матчів Ліги чемпіонів.

Також ми розповідали, що визначилися пари стикових матчів Ліги конференцій.

