Український біатлоніст потрапив до квіткової церемонії у спринті на чемпіонаті Європи-2026

Денис Насико / © biathlon.com.ua

Реклама

У п'ятницю, 30 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли шість біатлоністів: Олександр Пономаренко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Роман Боровик і Михайло Хміль.

Найкращий результат серед українців показав Насико, який з ідеальною стрільбою потрапив до квіткової церемонії, посівши п'яте місце. Крім нього, до гонки переслідування кваліфікувалися Тищенко (22-й) та Боровик (53-й).

Реклама

Чемпіоном Європи у спринті став француз Дам'ян Леве, "срібло" здобув норвежець Ісак Фрей, а "бронзу" виборов француз Гаетан Патурель.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічого спринту

1. Дам'ян Леве (Франція, 0+0) 25:02.1

2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9.7

3. Гаетан Патурель (Франція, 0+0) +13.4

Реклама

4. Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) +37.0

5. Денис Насико (Україна, 0+0) +40.1

6. Леонард Пфунд (Німеччина, 0+1) +43.9

...

Реклама

22. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:30.4

53. Роман Боровик (Україна, 0+0) +2:24.5

62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.6

82. Михайло Хміль (Україна, 3+1) +3:24.6

Реклама

91. Олександр Пономаренко (Україна, 1+2) +3:41.5

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.

Реклама

Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.