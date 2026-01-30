- Дата публікації
Український біатлоніст потрапив до квіткової церемонії у спринті на чемпіонаті Європи-2026
Денис Насико завершив гонку на п'ятому місці.
У п'ятницю, 30 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Україну в ній представляли шість біатлоністів: Олександр Пономаренко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Роман Боровик і Михайло Хміль.
Найкращий результат серед українців показав Насико, який з ідеальною стрільбою потрапив до квіткової церемонії, посівши п'яте місце. Крім нього, до гонки переслідування кваліфікувалися Тищенко (22-й) та Боровик (53-й).
Чемпіоном Європи у спринті став француз Дам'ян Леве, "срібло" здобув норвежець Ісак Фрей, а "бронзу" виборов француз Гаетан Патурель.
Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічого спринту
1. Дам'ян Леве (Франція, 0+0) 25:02.1
2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9.7
3. Гаетан Патурель (Франція, 0+0) +13.4
4. Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) +37.0
5. Денис Насико (Україна, 0+0) +40.1
6. Леонард Пфунд (Німеччина, 0+1) +43.9
...
22. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:30.4
53. Роман Боровик (Україна, 0+0) +2:24.5
62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.6
82. Михайло Хміль (Україна, 3+1) +3:24.6
91. Олександр Пономаренко (Україна, 1+2) +3:41.5
Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.
Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.