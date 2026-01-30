ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
2 хв

Український біатлоніст потрапив до квіткової церемонії у спринті на чемпіонаті Європи-2026

Денис Насико завершив гонку на п'ятому місці.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Денис Насико

Денис Насико / © biathlon.com.ua

У п'ятницю, 30 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Україну в ній представляли шість біатлоністів: Олександр Пономаренко, Артем Тищенко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Роман Боровик і Михайло Хміль.

Найкращий результат серед українців показав Насико, який з ідеальною стрільбою потрапив до квіткової церемонії, посівши п'яте місце. Крім нього, до гонки переслідування кваліфікувалися Тищенко (22-й) та Боровик (53-й).

Чемпіоном Європи у спринті став француз Дам'ян Леве, "срібло" здобув норвежець Ісак Фрей, а "бронзу" виборов француз Гаетан Патурель.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічого спринту

1. Дам'ян Леве (Франція, 0+0) 25:02.1

2. Ісак Фрей (Норвегія, 0+0) +9.7

3. Гаетан Патурель (Франція, 0+0) +13.4

4. Артту Хейкінен (Фінляндія, 0+1) +37.0

5. Денис Насико (Україна, 0+0) +40.1

6. Леонард Пфунд (Німеччина, 0+1) +43.9

...

22. Артем Тищенко (Україна, 0+0) +1:30.4

53. Роман Боровик (Україна, 0+0) +2:24.5

62. Богдан Цимбал (Україна, 1+2) +2:45.6

82. Михайло Хміль (Україна, 3+1) +3:24.6

91. Олександр Пономаренко (Україна, 1+2) +3:41.5

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.

Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie