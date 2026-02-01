- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Біатлон: результати чоловічої естафети на чемпіонаті Європи-2026
Збірна України фінішувала на дев'ятому місці.
У неділю, 1 лютого, в заключний день чемпіонату Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася чоловіча естафета.
За збірну України в ній біги Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик та Богдан Цимбал. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.
Першу частину гонки Україна закінчила другою з 10 секундами відставання від лідера. Втім, на третьому етапі українці втратили одразу сім позицій і не змогли їх відіграти.
Виграла гонку Норвегія, "срібло" здобула Німеччина, а бронзовим призером стала Франція.
Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічої естафети
1. Норвегія (1+8) 1:17:08.4
2. Німеччина (2+10) +6.5
3. Франція (1+13) +55.2
4. Італія (2+10) +1:45.4
5. Швеція (2+11) +2:05.7
6. Фінляндія (0+11) +2:18.0
...
9. Україна (0+11) +2:59.5
Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону
На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.
Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.
Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.
Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.