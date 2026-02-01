Біатлон: результати чоловічої естафети на чемпіонаті Європи-2026

Артем Тищенко / © biathlon.com.ua

Реклама

У неділю, 1 лютого, в заключний день чемпіонату Європи з біатлону-2026 в норвезькому Шушені відбулася чоловіча естафета.

За збірну України в ній біги Артем Тищенко, Денис Насико, Роман Боровик та Богдан Цимбал. "Синьо-жовті" фінішували на дев'ятому місці.

Першу частину гонки Україна закінчила другою з 10 секундами відставання від лідера. Втім, на третьому етапі українці втратили одразу сім позицій і не змогли їх відіграти.

Реклама

Виграла гонку Норвегія, "срібло" здобула Німеччина, а бронзовим призером стала Франція.

Чемпіонат Європи з біатлону: результати чоловічої естафети

1. Норвегія (1+8) 1:17:08.4

2. Німеччина (2+10) +6.5

3. Франція (1+13) +55.2

Реклама

4. Італія (2+10) +1:45.4

5. Швеція (2+11) +2:05.7

6. Фінляндія (0+11) +2:18.0

...

Реклама

9. Україна (0+11) +2:59.5

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що українка Анастасія Меркушина здобула "золото" чемпіонату Європи з біатлону-2026 в індивідуальній гонці.

Реклама

Також ми розповідали, що збірна України оголосила склад на зимову Олімпіаду-2026. До заявки "синьо-жовтих" увійшли 46 атлетів у 11 видах спорту.