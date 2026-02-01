Історичний рекорд: визначився переможець Australian Open-2026

Карлос Алькарас / © Associated Press

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Australian Open-2026 у чоловічому одиночному розряді.

У фінальному матчі турніру 22-річний іспанець, який є першою ракеткою світу, обіграв серба Новака Джоковича (№4 ATP) з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Алькарас вперше в кар'єрі виграв Відкритий чемпіонат Австралії. Це його сьомий титул на рівні Grand Slam. Раніше він по два рази тріумфував на Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) та US Open (2022, 2025).

Таким чином, Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії, який вигравав усі чотири турніри Grand Slam. Він побив рекорд свого легендарного співвітчизника Рафаеля Надаля, який виграв всі турніри Великого шолому в 24 роки.

Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.