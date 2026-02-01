ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
277
Час на прочитання
1 хв

Історичний рекорд: визначився переможець Australian Open-2026

Карлос Алькарас уперше в кар'єрі виграв Відкритий чемпіонат Австралії та став наймолодшим тенісистом в історії, який зібрав усі чотири титули Grand Slam.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Карлос Алькарас

Карлос Алькарас / © Associated Press

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став переможцем Australian Open-2026 у чоловічому одиночному розряді.

У фінальному матчі турніру 22-річний іспанець, який є першою ракеткою світу, обіграв серба Новака Джоковича (№4 ATP) з рахунком 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Алькарас вперше в кар'єрі виграв Відкритий чемпіонат Австралії. Це його сьомий титул на рівні Grand Slam. Раніше він по два рази тріумфував на Roland Garros (2024, 2025), Wimbledon (2023, 2024) та US Open (2022, 2025).

Таким чином, Алькарас став наймолодшим тенісистом в історії, який вигравав усі чотири турніри Grand Slam. Він побив рекорд свого легендарного співвітчизника Рафаеля Надаля, який виграв всі турніри Великого шолому в 24 роки.

Раніше повідомлялося, що визначилася чемпіонка Australian Open-2026 у жіночому одиночному розряді.

Дата публікації
Кількість переглядів
277
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie