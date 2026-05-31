РФ готовит десант из 100 тысяч «избирателей»: Путин угрожает еще одной стране "украинским сценарием"

РФ активизировала свои агрессивные действия в преддверии парламентских выборов в Армении, которые пройдут 7 июня. В ход пошел «стандартный набор» Москвы — от ИПСО и провокаций до откровенных угроз вторжением и шантажа.

Почему Путин терроризирует Армению, чем ему не угодил премьер Пашинян, и станет ли эта страна жертвой Кремля, выяснял ТСН.ua.

Путин угрожает Армении «украинским сценарием»

Путин угрожает Армении «сценарием Украины» из-за стремления Еревана к евроинтеграции. Диктатор цинично заявил, что якобы «кризис в Украине» якобы начался с попыток Киева двигаться в сторону евроинтеграции.

Диктатор снова повторил свой лживый тезис, что после отказа бывшего президента Виктора Януковича от интеграции с ЕС в Украине якобы произошел «госпереворот», называющий, как оправдание, оккупации украинского Крыма и Донбасса 2014 года.

Почему Москва давит на Ереван

Посол России в Армении Сергей Копрыкин вызван в Москву «для консультаций», сообщил в субботу, 30 мая МИД страны-агрессорки РФ.

В России откровенно связали это с «шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС (Евразийского экономического союза. — Ред.)».

Ранее РФ пригрозила Армении остановить поставки газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом. Также власти России запретили ввоз ряда армянских товаров.

После этого в Ереване заявили, что Армения может окончательно выйти из ОДКБ и ЕАЭС при повышении Россией цен на газ.

Как Армения меняет внешнеполитический курс

24 мая премьер-министр страны Никол Пашинян во время встречи с избирателями в рамках предвыборной кампании заявил, что Армения рассчитывает максимум через два года ввести безвизовый режим с Евросоюзом.

Заметим, что после прихода к власти 2018 года Пашин постепенно пытался освободиться от влияния Москвы. Он решил проблему непризнанного Нагорного Карабаха, отказавшись вести кровопролитную войну с более сильным Азербайджаном и пытался найти взаимопонимание с лидером этой страны Ильхамом Алиевым, в том числе посредством посредничества Дональда Трампа.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп, премьер Армении Никол Пашинян / © Associated Press

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в комментарии FREEДOM отметил, что теперь нет больше карабахского фактора, благодаря которому Кремль держал свое влияние в регионе.

«Армения и Турция развивают взаимодействие, увеличивают товарооборот. Если будет решен вопрос открытия армянско-азербайджанской границы, это снимет множество старых проблем. В результате Россия окончательно упустит возможность вернуть себе прежние позиции в регионе», — сказал он.

Кроме того, Армения приостановила участие в военном блоке ОДКБ, активизировала контакты с НАТО и Европейским союзом.

Президент США Дональд Трамп накануне выборов поддержал Пашиняна, назвав его своим «великим другом и выдающимся лидером», который «делает свою страну сильной, преуспевающей и чрезвычайно безопасной». 26 мая в Ереван прилетал госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

Роль Украины

В своем сегодняшнем обращении президент Владимир Зеленский также упомянул о Армении.

Он подчеркнул, что теперь Путин стал угрожать еще и другим странам рядом, и гораздо откровеннее, чем раньше.

«Каждый сосед России услышал слова о Армении, народ которой — единственный, кто имеет право и будет выбирать будущее для своей страны. И то, что Россия говорит о Армении, — это действительно не о ней одной», — убежден Зеленский.

Он призвал ЕС поддержать Армению, Молдову, государства Балтии, Азербайджан, Грузию.

Напомним, 4 мая президент Украины Зеленский посетил Ереван, где провел встречу с премьер-министром Николом Пашиняном. Зеленский также отметил, что это первый визит президента Украины в Армению за последние 24 года.

В свою очередь Москва устроила истерику из-за визита Владимира Зеленского в Армению. Захарова разразилась угрозами в адрес Еревана из-за приема президента Украины.

Заметим, что визит Зеленского состоялся, несмотря на то, что РФ по-прежнему имеет в Армению свою военную базу — вблизи города Гюмри.

«Батл» Пашиняна и Лукашенко

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван меняет подход к внешней политике и больше не будет полагаться на одного союзника или на один стратегический маршрут.

«Мы не будем надеяться на один путь, на одного союзника, на один трубопровод. У нас есть железная дорога с Запада на Восток.

Пока Армения сможет быть членом ЕАЭС и продолжать реформы по европейским стандартам, мы будем идти по этому пути. Как только придет время сделать выбор, народ Армении сделает этот выбор. Моя большая заслуга в том, что у народа есть альтернатива, чтобы никто не смог говорить: «Кому нужна Армения, куда она денется».

Сегодня Армения становится перекрестком мира. Армения жизненно нужна и Востоку, и Западу, и Северу, и Югу. Все эти стороны должны сделать лучшее предложение народа Армении, который и сделает свой выбор. Мы больше не конфликтный тупик, мы перекресток мира, народ Армении имеет выбор.

Армения уже не страна тысяч и десятков тысяч, а страна миллиардов и триллионов. Это уже не разграбленная вами и вашими партнерами страна», — отметил Никол Пашинян.

Его заявление стало ответом на слова Александра Лукашенко. Белорусский диктатор почти два года назад заявил, что, мол, Армения никому не нужна, кроме России и Беларуси.

«Вы что, думаете, Армению ждут где-то? Ни нас (Беларусь — Ред.), ни Армению, ни Украину (смотрите, на наших глазах будет) никто нигде не ждет», — заявлял самопровозглашенный президент.

РФ хочет ввезти в Армению 100 тысяч своих «избирателей»

По информации Reuters, российские чиновники обсуждали отправку в Армению 100 тысяч армян для голосования на выборах (гражданам Армении запрещено голосовать за границей).

По словам трех источников, российские власти подсчитали, что перевозка 100 тысяч избирателей обойдется примерно в 50 миллионов долларов. Эти должностные лица добавили, что к середине мая Кремль определил квоты на количество армян, которых должен прислать каждый регион, и попросил администраторов отчитываться о ходе подготовки.

Заметим, что в РФ проживает численная армянская диаспора. По данным переписи 2020-2021 года, в России проживало 946 172 армян.

Что интересно, 18-19 вв. на территорию Российской империи переселились тысячи армян. С этого времени существуют города и районы компактного проживания армян в Краснодарском и Ставропольском краях современной РФ. К слову, именно из так называемых сочинских армян происходит пропагандистка Маргарита Симонян.

С начала полномасштабного вторжения Кремль даже использовал это армянское меньшинство для войны против Украины. Так, в 2023 году в Москве «благословили» на войну против Украины армянский батальон «АРБАТ».

