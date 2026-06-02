Дефицит ракет Patriot создал "окно уязвимости", которое Россия использует в Украине— The Guardian

Глобальный дефицит ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot создал опасное «окно уязвимости», которым Россия активно пользуется массированными ударами по Украине. В то же время США пытаются оперативно нарастить их производство, но эти усилия остаются напрасными.

О многолетнем сокращении оборонных бюджетов и параллельных конфликтах, которые привели к критической нехватке систем ПВО, пишет The Guardian.

Цена вопроса и фактор Ближнего Востока

Зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot, производимый компанией Raytheon и Lockheed Martin, является основной системой армии США и их союзников для уничтожения баллистических целей. Это оружие чрезвычайно дорогостоящее: каждая батарея, состоящая из многих элементов, стоит около 1 миллиарда долларов, а одна ракета-перехватчик обходится примерно в 3 миллиона долларов.

Продолжающаяся военная кампания США и Израиля против Ирана спровоцировала безумную борьбу за остатки запасов этих ракет. По оценкам экспертов, этот конфликт уже опустошил мировые запасы перехватчиков почти на треть. Только в стране Персидского залива выпустили более 1100 ракет. В то же время, угроза иранских баллистических ударов никуда не исчезла — сообщается, что только в понедельник по Кувейту были выпущены две такие цели.

Марк Кансиан из американского аналитического Центра стратегических и международных исследований (CSIS) отмечает, что поскольку общий уровень запасов перехватчиков упал примерно до 68%, страны, наиболее нуждающиеся в них, вынуждены конкурировать за все меньший ресурс. В основе проблемы лежат темпы производства: сейчас Lockheed Martin производит всего около 600 перехватчиков в год. И хотя компания планирует увеличить эти показатели более чем в три раза, на расширение производственных мощностей понадобятся годы, поэтому острый дефицит будет длиться по крайней мере два-три года. Его коллега Том Карако добавил, что США и Израиль начали войну с Ираном, имея огромную дыру в запасах, которая за последний месяц только увеличилась.

Почему возник этот дефицит

Нынешний кризис является следствием совпадения многих факторов, в частности, экономии средств и ошибочных предположений в долгосрочном оборонном планировании.

Аналитики выделяют следующие ключевые причины возникновения проблемы:

После холодной войны дорогостоящие системы ПВО часто становились первыми жертвами сокращения бюджетов.

В отличие от самолетов, танков или кораблей, которые можно регулярно использовать для учений, ракеты ПВО лежат на складах десятилетиями и утилизируются, если они не применяются.

Поэтому правительства многих стран хранили лишь минимальные запасы перехватчиков, не предполагая сценариев длительных ракетных войн.

Военные США не смогли заранее спрогнозировать риск того, что во время конфликта Иран сможет непрерывно выпускать ракеты в течение столь длительного времени.

Катастрофические последствия для Украины и вызовы НАТО

Этот дефицит сформировал российскую тактику войны против Украины. Ситуация стала еще более напряженной из-за задержек со снабжением оружия со стороны администрации Трампа, что привело к трению между Киевом и Вашингтоном. Во вторник, во время очередного налета, когда Москва выпустила 73 ракеты и около 700 дронов, президент Владимир Зеленский повторил свой призыв в США предоставить больше перехватчиков.

Профессор стратегических исследований Сент-Эндрюсского университета Филлипс О'Брайен отмечает, что огромное увеличение российских ударов по украинской энергетике в январе было осуществлено со знанием того, что Украина осталась с критической нехваткой Patriot. В это время россияне применили баллистическую ракету «Орешник» по западной Украине, понимая свое безнаказанное положение.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат подтвердил эту уязвимость, заявив, что кроме Patriot в Украине сейчас нет средств для перехвата баллистических угроз. На фоне угроз Владимира Путина продолжить удары по правительственным зданиям в Киеве потребность в ракетах экзистенциальна.

В то же время нехватка перехватчиков ударит и по готовности НАТО противостоять растущей российской угрозе. Система Patriot использует ключевые страны Североатлантического союза, включая Германию, Нидерланды, Грецию, Испанию, Польшу и Швецию. Хотя существуют более дешевые альтернативы для сбивания крылатых ракет и дронов (например, немецкая Iris-T), Patriot остается безальтернативной защитой от высотных баллистических ракет. Бывшая офицерка морской пехоты США Вирджиния Бургер отметила, что должностные лица Пентагона прекрасно осознавали состояние американских арсеналов, уже сейчас истощающихся до критического уровня.

Напомним, Польша заявила о предварительном разрешении от США на производство ракет для ЗРК Patriot . Это может стать важным шагом на фоне дефицита современных перехватчиков, в частности, для нужд Украины.

