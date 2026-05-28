Москва погрожує Києву новими ударами: експерти пояснили, навіщо це Кремлю

Росія посилила погрози на адресу України, заявивши про нібито підготовку «послідовних і систематичних ударів» по Києву. У Москві стверджують, що цілями мають стати підприємства українського ВПК, командні пункти та «центри ухвалення рішень».

Про це йдеться в матеріалі BBC.

Також російське МЗС закликало іноземців і працівників дипломатичних представництв якнайшвидше залишити українську столицю.

Попри різку риторику, у МЗС України наголошують: загальний рівень загрози для Києва та інших міст не змінився. Росія вже понад чотири роки регулярно атакує українські населені пункти ракетами й дронами.

Новим є не сам факт погроз, а спосіб, у який Кремль намагається їх пояснити. Москва пов’язує свої заяви з ударом по Старобільську на тимчасово окупованій Луганщині, де, за твердженням РФ, загинули цивільні. Україна наполягає, що ціллю був військовий об’єкт на окупованій території.

Військовий аналітик і колишній співробітник української розвідки Іван Ступак вважає, що така риторика може бути спробою Кремля контролювати інформаційний порядок денний. За його словами, коли в Росії зростають проблеми в економіці та суспільстві, влада намагається перемикати увагу на «помсту».

У Раді національної безпеки і оборони України також бачать у цих погрозах кілька цілей. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія не має стратегічних успіхів на фронті, тому намагається тиснути на Україну психологічно.

Ще одна мета Москви — вплинути на західних партнерів Києва. Заклики до дипломатів залишати Київ можуть бути елементом тиску на країни, які підтримують Україну військово і політично.

Коваленко також вважає, що Кремль намагається відвернути увагу від українських далекобійних ударів по території РФ і від нездатності повністю захистити власні регіони, зокрема Москву.

На цьому тлі західні аналітики зазначають, що характер війни поступово змінюється не на користь Росії. За оцінками Інституту вивчення війни, РФ зазнає великих втрат, а її просування на фронті сповільнюється. Протягом останніх місяців втрати російської армії перевищують темпи її поповнення.

Водночас нові погрози не зменшують небезпеки для України. Нещодавно Росія вже здійснила одну з наймасованіших атак по Києву та інших регіонах, застосувавши сотні дронів і десятки ракет.

Українська ППО збила більшість цілей, однак частина ракет досягла цілей. За наявними даними, під час атаки РФ застосувала і ракету типу «Орешник», яку складно перехоплювати звичайними засобами ППО.

У Повітряних силах наголошують, що головною проблемою залишається обмежена кількість ракет-перехоплювачів. Для захисту від балістики Україні критично потрібні додаткові системи Patriot та боєприпаси до них.

Отже, посилення погроз Кремля може свідчити не лише про намір продовжувати удари, а й про зростання нервозності в Москві. Росія намагається компенсувати проблеми на фронті та вразливість власної території терором і психологічним тиском на Україну та її союзників.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, 24 травня Росія застосувала проти України одразу дві балістичні ракети середньої дальності «Орешнік». Одна з них влучила в Київській області, інша впала на тимчасово окупованій території Донеччини.

