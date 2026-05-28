13-річна дівчина впала в кому після болю в животі: лікарі були шоковані причиною

Біль в животі

У Великій Британії 13-річна Фелісіті-Джо Роулетт потрапила до реанімації після того, як звичайний біль у животі переріс у сепсис і двотижневу кому. Підлітці провели кілька екстрених операцій, а лікарі назвали її випадок надзвичайно рідкісним.

Про це повідомило видання Mirror.

Все почалося з нудоти, блювання та болю в животі. Мати дівчинки Наталі-Енн припустила, що донька підхопила шлункову інфекцію. Коли біль посилився, жінка відвезла дитину до лікарні, де Фелісіті-Джо залишилася на ніч.

Лікарі діагностували гастроентерит і порадили більше пити рідини. За словами матері, через кілька годин доньці стало трохи краще, тому подальших обстежень не проводили.

Втім, приблизно через місяць стан дівчини різко погіршився. 15 березня вона прокинулася від сильного болю та почала кричати. Мати згадує, що донька буквально качалася по підлозі через нестерпні відчуття.

«Це була повна розмита атмосфера шоку та недовіри», — розповіла Наталі-Енн.

Після повторної госпіталізації медики виявили, що дівчина народилася з вродженою рубцевою тканиною в кишечнику. За даними благодійної організації Guts UK, такі спайки можуть роками не проявлятися або викликати лише незначний дискомфорт, однак інколи стають небезпечними для життя.

У випадку Фелісіті-Джо рубцева тканина спричинила кишкову непрохідність. Це призвело до інфекції, яка переросла в сепсис і септичний шок. Дівчину довелося реанімувати. Її ввели у штучну кому та підключили до апарату штучної вентиляції легень. У такому стані вона перебувала два тижні.

Мати підлітки зізналася, що цей період став найстрашнішим у житті їхньої родини.

«Все змінилося миттєво. Зазвичай вона галаслива, товариська дівчина. Фелісіті-Джо заходить до кімнати — і ти про це знаєш. Тиша її перебування у відділенні інтенсивної терапії під час інтубації оглушлива», — сказала жінка.

Після виходу з коми дівчинці провели дві термінові операції. Хірурги видалили рубцеву тканину та частину кишечника. Також їй встановили стомічний мішок.

Крім того, лікарі виявили у дитини два тромби, через що їй призначили препарати для розрідження крові.

Однак на цьому лікування не завершилося. Минулого тижня Фелісіті-Джо знову екстрено прооперували через нові ускладнення. За словами матері, кишечник, якого залишилося лише 85 сантиметрів, був «сплутаний» трьома вузлами. Наталі-Енн зазначила, що провідний хірург із 27-річним досвідом роботи сказав, що ніколи не бачив нічого подібного.

Наразі дівчина знову перебуває у відділенні інтенсивної терапії. Вона підключена до апарату ШВЛ, перебуває під седативними препаратами та бореться з грибковою інфекцією.

Через тривале лікування далеко від дому родина зіткнулася ще й із фінансовими труднощами. Батьки відкрили збір коштів на платформі GoFundMe, щоб покрити витрати та полегшити фінансовий тягар після повернення додому. Попри важкий стан доньки, мати каже, що не втрачає надії.

«Моя запальна маленька дівчинка не зупиниться, не давши бою», — сказала Наталі-Енн.

