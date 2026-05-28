Свербіж після укусу комара можна зняти за секунди: лікарка назвала простий спосіб

Комар / © Associated Press

Укуси комарів зазвичай не становлять серйозної небезпеки, однак можуть швидко перетворитися на справжню проблему через сильний свербіж. Він може тривати кілька днів, але є простий спосіб полегшити стан майже миттєво.

Лікарка Тріша Пашріча, яка навчалася в Гарварді, розповіла про науково обґрунтований метод, що може допомогти швидко зняти свербіж після укусу комара.

За її словами, головне — не розчісувати місце укусу.

«Якщо вас укусив комар, я розповім дещо, що буквально змінить ваше життя. Не чухайтеся», — сказала лікарка.

Замість цього вона радить обережно потерти місце укусу двома пальцями. Робити це потрібно легко, без сильного натискання та подразнення шкіри.

«Ось і все. Свербіж минув. Я не чесала, не подразнювала шкіру і не погіршувала ситуацію. Я просто обережно потерла», — пояснила Пашріча.

Чому це працює

Лікарка послалася на дослідження вчених Медичної школи Міллера при Університеті Маямі. Дослідники з’ясували, що легке погладжування шкіри може зупиняти сигнал свербежу ще на ранньому етапі.

Коли комар кусає людину, нервові волокна в шкірі активуються нерівномірно. Саме контраст між подразненими та неушкодженими волокнами й викликає відчуття свербежу.

Легке тертя або погладжування створює інший сигнал, який приглушує неприємне відчуття і може не дати свербежу «дійти» до мозку.

За словами лікарки, подібний метод потенційно може допомагати не лише після укусів комарів, а й у випадках свербежу, пов’язаного з екземою.

Вона також уточнила, що терти необов’язково саме точку укусу. Достатньо обережно потерти шкіру в тій самій зоні тіла, де виник свербіж.

Після публікації поради багато користувачів у соцмережах написали, що вже випробували цей метод і він справді допоміг зменшити свербіж.

Нагадаємо, з приходом весняного та літнього тепла активізуються кліщі, які можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма. Фахівці радять уважно підбирати одяг для прогулянок на природі та вигулу собак, адже кліщів «приваблює» світлий одяг.

