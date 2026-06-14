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Известный украинский певец показался с невестой в свадебном платье и заинтриговал женитьбой
Вадим Олейник намекнул на свадьбу. Тем временем его подписчики предположили, почему их кумир показался в образе жениха.
Экс-участник группы «ДиО.фильмы», певец Вадим Олейник неожиданно показался с невестой и заинтриговал женитьбой.
В своем Instagram 38-летний артист озадачил новым фото, которым спровоцировал волну сплетен. Исполнитель показался в образе жениха, а рядом с ним позировала загадочная блондинка в свадебном платье и с фатой. Вадим Олейник оставил под снимком не менее загадочную подпись, где заговорил о женитьбе.
«Вчера встретились — сегодня поженились», — подписал фотографию исполнитель и добавил смайлик в виде обручального кольца с бриллиантом.
Больше подробностей Вадим Олейник не раскрывает, но обещает уже 19 июня расставить все точки над «і». Тем временем подписчики активно начали поздравлять кумира с переменами в личной жизни и желать ему счастья.
Поздравляю! Красивая пара! Счастья, любви, понимания, невероятной любви, доверия и долгого медового периода!
Поздравляю вас! Вы очень красивая пара!
Какая красивая невеста!
Однако некоторые бдительные пользователи убеждены, что это не была официальная свадьба. Фанаты Вадима Олейника обратили внимание, что у парочки на фото не было обручальных кольц. Они уверены, что таким образом певец намекает, что уже 19 июня у него выйдет новый клип, где он будет играть жениха.
Отметим, Вадим Олейник уже был в браке. В 2015 году артист женился на пиарщице Анне Браженко, но уже через пять лет пара развелась. После этого исполнитель долгое время находился в отношениях со стилисткой Софией Нестеренко. Однако год назад пара разошлась.
Сейчас Вадим Олейник официально холостяк. Однако недавно исполнителя застали в компании загадочной красавицы. Артист уже прокомментировал, что их связывает.