Известный украинский певец показался с невестой в свадебном платье и заинтриговал женитьбой

Вадим Олейник / © instagram.com/oleynikvadim

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Экс-участник группы «ДиО.фильмы», певец Вадим Олейник неожиданно показался с невестой и заинтриговал женитьбой.

В своем Instagram 38-летний артист озадачил новым фото, которым спровоцировал волну сплетен. Исполнитель показался в образе жениха, а рядом с ним позировала загадочная блондинка в свадебном платье и с фатой. Вадим Олейник оставил под снимком не менее загадочную подпись, где заговорил о женитьбе.

«Вчера встретились — сегодня поженились», — подписал фотографию исполнитель и добавил смайлик в виде обручального кольца с бриллиантом.

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Вадим Олейник с загадочной блондинкой / © instagram.com/oleynikvadim

Больше подробностей Вадим Олейник не раскрывает, но обещает уже 19 июня расставить все точки над «і». Тем временем подписчики активно начали поздравлять кумира с переменами в личной жизни и желать ему счастья.

Поздравляю! Красивая пара! Счастья, любви, понимания, невероятной любви, доверия и долгого медового периода!

Поздравляю вас! Вы очень красивая пара!

Какая красивая невеста!

Однако некоторые бдительные пользователи убеждены, что это не была официальная свадьба. Фанаты Вадима Олейника обратили внимание, что у парочки на фото не было обручальных кольц. Они уверены, что таким образом певец намекает, что уже 19 июня у него выйдет новый клип, где он будет играть жениха.

Отметим, Вадим Олейник уже был в браке. В 2015 году артист женился на пиарщице Анне Браженко, но уже через пять лет пара развелась. После этого исполнитель долгое время находился в отношениях со стилисткой Софией Нестеренко. Однако год назад пара разошлась.

Сейчас Вадим Олейник официально холостяк. Однако недавно исполнителя застали в компании загадочной красавицы. Артист уже прокомментировал, что их связывает.

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