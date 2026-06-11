Путин готовит решающий удар, чтобы заставить Украину уступить — NYP

Владимир Путин / © Associated Press

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Президент РФ Владимир Путин может готовить новую масштабную зимнюю наступательную кампанию против Украины. По мнению западных аналитиков, Кремль рассчитывает использовать холодный сезон как инструмент давления на Киев на фоне все более глубоких экономических проблем внутри самой России.

Об этом пишет The New York Post со ссылкой на экспертов по международной безопасности и российской политике.

Весенне-летняя кампания 2026 года не принесла Москве ожидаемых результатов. Несмотря на большие потери личного состава и техники, российская армия не смогла достичь стратегического прорыва на фронте», — пишут журналисты.

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Путин столкнулся с рядом проблем

Суровая зима беспокоит украинцев, уже переживших последствия предварительных обстрелов в холодный период. Путин хорошо понимает это и может воспользоваться этим страхом, пытаясь разрешить сложившуюся для Кремля провальную ситуацию.

Между тем, военная машина Москвы также столкнулась с рядом проблем. Одна из них — падение показателей набора новобранцев в ряды ВС РФ. Этот фактор заставил Кремль начать обращаться к студентам высших учебных заведений, предлагая им присоединиться к войне.

Аналитики предполагают, что Кремль может снова сделать ставку на массированные удары по украинской энергетической и критической инфраструктуре во время холодов.

Как отмечает старшая научная сотрудница Центра стратегических и международных исследований Мария Снегова, Кремль таким образом хочет принудить Украину к уступкам: «Путин будет снова ждать зимы, чтобы восстановить масштабные удары и создать гуманитарный кризис, чтобы добиться уступок в вопросе Донбасса».

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Помимо энергетики потенциальными целями могут стать объекты водоснабжения и железнодорожной инфраструктуры. По мнению экспертов, такие удары способны усложнить логистику и снабжение, что является важным фактором для обороны страны. Однако издание отмечает, что сам Кремль сталкивается с растущими вызовами.

«Путин сталкивается с растущим давлением внутри России из-за стремительного падения экономики страны и перебоев с Интернетом, что, по мнению экспертов, может стать предпосылкой панических действий со стороны Кремля», — говорится в материале NYP.

По данным Министерства финансов России, дефицит федерального бюджета Москвы за первые пять месяцев года вырос до 81,4 миллиарда долларов. Этот показатель вдвое больше, чем за предыдущий аналогичный период 2025 года. Тем временем, Центральный банк РФ информирует, что в апреле золотой запас Москвы сократился на 5,7 тонны. Это аналитики называют самым резким падением за четверть века.

Война в Украине — последние прогнозы

Руководитель Центра общественной аналитики «Башня» Валерий Клочок считает, что стабилизация ситуации на Ближнем Востоке перекроет России возможность зарабатывать на топливных махинациях. Прекращение международных спекуляций больно ударит по Москве, ведь нынешние рыночные цены на нефть абсолютно искусственны и не соответствуют реальности.

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Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Путин готов применить ядерное оружие, если Россия или Белоруссия, объединенные в автократическое Союзное государство, столкнутся с угрозами собственной безопасности.

«Мы постоянно готовы использовать все средства, включая ядерные, для обеспечения безопасности Союзного государства», — заявил он на фоне начала масштабных учений НАТО Ramstein Flag 2026.

Российское чиновник также подчеркнул, что, мол, по утверждению Москвы, есть наращивание сил НАТО на границе России и Беларуси.

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