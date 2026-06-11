Действительно ли морская соль полезнее каменной и какую не стоит использовать для консервации

Соль / © unsplash.com

Реклама

Морская соль, которую многие считают полезнее обычной каменной, на самом деле не имеет существенных преимуществ для здоровья. Содержание минералов в ней слишком незначительно, чтобы ощутимо влиять на организм.

Об этом сообщил телеканал КИЇВ24.

Отмечается, что из-за загрязнения Мирового океана морская соль может содержать частицы микропластика. Также ее не рекомендуют использовать для квашения и консервации, поскольку минералы и остатки морской микрофлоры могут влиять на процесс брожения.

Реклама

Для домашних заготовок эксперты советуют выбирать классическую каменную соль без примесей. При покупке стоит внимательно читать состав продукта, ведь некоторые виды соли содержат антислеживающие добавки.

Такие примеси являются безопасными для ежедневного потребления, однако могут негативно сказываться на ферментации. Из-за них овощи способны терять упругость, а рассол — становиться мутным.

Напомним, ранее мы уже сообщали, какую соль нельзя использовать для засолки огурцов, потому что они будут мягкими и невкусными.

Новости партнеров