АЗС массово снижают цены на топливо: сколько стоит заправить авто 11 июня

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В Украине крупные сети АЗС 11 снизили цены на топливо на 1 — 3 грн. В частности, в «Укрнафте» бензин 95 Energy подешевел сразу на 3 грн, а ОККО, WOG и SOCAR опустили цены на дизель на 1 грн.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Цены на топливо на АЗС — изменения за последние сутки

Бензин. В частных сетях стоимость бензина осталась стабильной: премиальные марки стоят 81,9 — 82,99 грн/л, стандартные — 78,9 — 78,99 грн/л. В то же время государственная «Укрнафта» снизила цену на бензин 95 Energy на 3 грн, сравняв ее со стоимостью обычного А-95 — до 74,9 грн/л.

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Дизель. Сети ОККО, WOG и SOCAR одновременно пересмотрели цены на дизельное топливо, снизив их на 1 грн/л для всех видов ДТ. После корректировки стандартный дизель доступен по 85,9 грн/л. В свою очередь, «Укрнафта» снизила цену на премиальный дизель сразу на 2 грн — до 82,9 грн/л.

Газ. Автогаз подешевел на 1 грн в сетях ОККО, WOG (до 45,90 грн/л) и «Укрнафта» (до 43,90 грн/л). SOCAR оставила стоимость без изменений — 46,99 грн/л.

Цены на топливо сегодня, 11 июня 2026 года

ОККО

Бензин Pulls 100 — 88,9 грн

Бензин Pulls 95 — 81,9 грн

Бензин А-95 Евро — 78,9 грн

ДТ Pulls — 88,9 грн

ДТ Евро — 85,9 грн

Газ — 45,90 грн

WOG

Бензин 100 — 88,9 грн

Бензин 95 (Mustang) — 81,9 грн

Бензин 95 Евро — 78,9 грн

ДТ Mustang — 88,9 грн

ДТ Евро-5 — 85,9 грн

Газ — 45,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100 — 88,99 грн

Бензин NANO 95 — 82,99 грн

Бензин А-95 — 78,99 грн

ДТ NANO Extro — 89,99 грн

ДТ NANO — 86,99 грн

Газ — 46,99 грн

«Укрнафта»

Бензин 98 (Energy) — 82,9 грн

Бензин 95 (Energy) — 74,9 грн

Бензин А-95 — 74,9 грн

Бензин А-92 — 69,9 грн

ДТ (Energy) — 82,9 грн

ДТ — 82,90 грн

Газ — 43,90 грн.

К слову, в мае 2026 года в Украине замедлилась инфляция: до 0,9% за месяц и 8,2% в годовом измерении (против 8,6% в апреле). Больше всего выросли цены на зерновые продукты (+16,7%), топливо (+7,9%), транспорт (+4,7%) и в целом на продукты питания (+1,9%). Основными факторами давления остаются дорогая энергия, слабая гривна и увеличение расходов бизнеса на зарплаты и логистику. НБУ прогнозирует временный рост инфляции до 9,4% до конца года с последующим снижением до 5% в перспективе.

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