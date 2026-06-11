Путин закручивает гайки, чтобы сохранить власть: в РФ позволили забирать имущество «неугодных»

Владимир Путин. / © Associated Press

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Кремль продолжает попытки национализировать частные активы граждан Российской Федерации в поддержку государственных доходов и расходных военных усилий в Украине.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Президент-диктатор Владимир Путин 10 июня подписал закон, разрешающий российским властям изымать имущество граждан, обвиняемых в преступлениях против интересов РФ за рубежом.

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По данным кремлевских медиа, новые поправки к российскому кодексу об административных правонарушениях охватывают злоупотребление свободой СМИ, разжигание ненависти или вражды, публичные призывы к действиям, нарушающим территориальную целостность России, и дискредитацию российских военных. Также документ позволяет властям изымать средства нарушителей с банковских депозитов и счетов и определяет процедуры ведения этих производств без их участия.

«Новый российский закон отвечает долгосрочной траектории Кремля к авторитаризму и национализации, поскольку Путин продолжает укреплять свой контроль над российским обществом для защиты своего режима», — говорится в отчете ISW.

Аналитики отмечают: Кремль криминализировал антивоенные выступления в 2022-м, расширил наказание за дискредитацию российских сил в 2023-м, а также усилил репрессии против инакомыслия и осуществил изъятие частных активов в 2024-м.

Напомним, Путин подписал закон об аресте эмигрировавших имущества россиян за административные правонарушения против «интересов РФ». Документ вступит в силу с 1 сентября 2026-го. В конце мая Госдума приняла законопроект, утверждающий список статей КоАП, по которым возможно преследование за действия, совершенные за границей.

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