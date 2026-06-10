Победа Пашиняна довела Кремль до бешенства: у Путина запускают опасный сценарий

Пашинян и Путин. / © Associated Press

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В Москве разъярены результатом парламентских выборов в Армении, на которых победила партия действующего премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Кремль хочет делегитимизировать их результаты.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Политсила Пашиняна получила 49,82% голосов. На фоне этого российские чиновники разразились заявлениями, цель которых сделать нелегитимным эту победу. Мол, премьер проиграл выборы, потому что не получил более 50% голосов. Более того — в Москве утверждали, что Армения провела голосование под сильным давлением Запада и подавлением внутренней оппозиции, а также заявляли о якобы массовом вмешательстве в процесс и даже фальсификации.

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Кроме того, руководитель российского Федерального агентства по рыбному хозяйству опубликовал предупреждение, что РФ усугубит ограничения на импорт рыбы из Армении, если возникнут «ветеринарные риски». Таким образом, он пригрозил Еревану экономическими наказаниями за дистанцирование от Москвы.

«Российские чиновники пытаются делегитимизировать победу Пашиняна, ведь он недавно начал дистанцироваться от связей и сотрудничества с Россией, а также больше не служит интересам Кремля в Армении», — отмечают американские специалисты.

Аналитики ISW отмечают, что армянская партия «Гражданский договор» в последние месяцы переориентирует себя и свою политику от России в ЕС и стремится уменьшить участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности, возглавляемой РФ.

«Кремль начал аналогичную кампанию делегитимизации после победы Майи Санду на выборах в Молдове 2024-го. Москва отмечала подобные нарративы о фальсификации, подавление оппозиции и „нелегитимные“ результаты, предполагая, что победа Санду материализовалась только после подсчета». отчете.

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В Институте убеждены, что Кремль продолжает распространять ложные нарративы о украденных выборах в постсоветских государствах, когда эти результаты не отвечают интересам России.

Выборы в Армении — что известно

7 июня в Армении прошли выборы в парламент. Победу одержала партия Пашиняна «Гражданский договор». За нее проголосовали около 50% избирателей. Оппонент политсилы — альянс партий «Сильная Армения», возглавляемая оппозиционером Самвелом Карапетяном, получил поддержку 23,29% граждан. Третье место досталось альянсу «Армения», который поддержали 9,94% армян.

Впрочем, такие результаты выборов разозлили Москву, фаворитом которой был Самвел Карапетян. В частности, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что «не менее 20% голосов украли у оппозиции в Армении».

Дата публикации 22:10, 07.06.26 Количество просмотров 70 Путин в шоке! Венгрия его бросила! А здесь и Армения убегает от Кремля в НАТО!

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