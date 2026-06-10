Украинский дрон уничтожил "героя России", который докладывал Путину об "успехах" на фронте

Путин награждает Очир-Горяева / © скриншот с видео

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В результате попадания FPV-дрона в автомобиль с высокопоставленными офицерами российской оккупационной армии был ликвидирован «герой России», уроженец Калмыкии Наран Очир-Горяев, который ранее докладывал президенту РФ Владимиру Путину о захвате Северска.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди в заметке на Facebook.

В опубликованном видео отмечается, что в транспортном средстве находились комбат 1 мотострелкового батальона 6 отдельной гвардейской мотострелковой бригады Очир-Горяев и начальник штаба 1 мсб 6 омсбр.

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Также в видео приведен перехват радиопереговоров противника после удара, где один из оккупантов сообщает: «Наран и начальник штаба признаков жизни не подавали». Впоследствии другой российский военный с позывным «Малина» доложил, что «[тело] НШУ загрузили, везут в „Киев“ [точка эвакуации]».

«Доехал калмык в Киев. Возмездием за Северск, в пакете. Это же надо так бредить, чтобы точки эвакуации в днр Киевом именовать. Облизну ловите, черви, а не Киев…» — написал в своем комментарии Бровди.

По словам «Мадьяра», удар нанесли в ночь на 4 июня на окраине Северска пилоты 20-й отдельной бригады СБС «К-2».

Напомним, ранее украинские беспилотники нанесли массированный удар по месту дислокации 90-го отдельного инженерно-саперного полка 51-й армии РФ, который участвовал в минировании и строительстве так называемой «линии Суровикина» на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

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