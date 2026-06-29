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В скромном синем платье и с абсолютно новой прической: королева Матильда с мужем побывала на службе
Королевская чета Бельгии посетила службу в соборе.
Королева Бельгии Матильда и ее муж король Филипп посетили памятную церемонию в честь жертв майской аварии с участием поезда и микроавтобуса на железнодорожном переезде Вирхейзен в Буггенхауте.
Тогда 26 мая 2026 года в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека: двое школьников, водитель и инструктор.
Королева Матильда приехала на службу в темно-синем платье из плиссированного трикотажа от Emporio Armani, обута в туфли-лодочки из темно-синей замши Jimmy Choo и в руках держала клатч Olga Berg.
В этот раз королева собрала волосы в низкий хвост, а ее прическа выглядела совершенно иначе, чем обычно, она сделала легкий дневной макияж и дополнила образ жемчужными серьгами, часами и золотым браслетом. Король Филипп был одет в темно-синий полосатый костюм, белую рубашку, синий галстук в принт пейсли и обут в черные туфли.