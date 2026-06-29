Премьера "Белоснежки", легендарная "Кармен" и гала-концерты: афиша Национальной оперы на июль

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В июле зрителей ждут любимые оперы и балеты с участием ведущих мастеров сцены, премьера балета «Белоснежка и семь гномов», а завершающим аккордом станут невероятно яркие гала-концерты.

Открывает июльскую афишу «Вечер одноактных балетов».

2 июля (четверг) в 17:00 — Вечер одноактных балетов:

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«Шопениана» на музыку фортепианных произведений выдающегося композитора Фредерика Шопена. Эту хореографическую миниатюру, созданную балетмейстером Михаилом Фокиным, считают одним из самых поэтичных балетов XX века. Солисты: Илона Кравченко, Мария Кирсанова, Даниил Пащук и др.

«Болеро» Мориса Равеля в постановке Анатолия Шикеры с неизменным успехом идет на сцене Национальной оперы Украины уже более 50 лет. Солисты: Александра Панченко (Девушка в белом), Евгений Логвиненко (Юноша), Владислава Аксотина (Дама в черном).

3 июля (пятница) в 17:00— непревзойденная опера Жоржа Бизе «Кармен».

Знаменитую трагическую историю страстной любви цыганки Кармен и ее возлюбленного сержанта Хосе воплотят Ирина Петрова и Дмитрий Кузьмин. Также в ролях: Анастасия Поважная (Микаэла), Геннадий Ващенко (Эскамильо), Сергей Магера (капитан Цунига) и др.

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Кармен. Ирина Петрова

4 июля (суббота) в 17:00 — Вечер одноактных балетов:

«Рэпсодия любви»: современный одноактный балет в постановке Ярослава Ткачука, созданный по мотивам знаменитого произведения Джорджа Гершвина «Rhapsody in Blue» («Рэпсодия в голубых тонах»). Хореография сочетает виртуозную балетную технику с джазовыми мотивами, раскрывая несколько разных любовных историй. В главных партиях: Маргарита Альнах и Ярослав Ткачук (первая пара), Анастасия Шевченко и Владимир Кутузов (вторая пара) и др.

«5 танго» на музыку Астора Пьяццоллы в постановке одного из выдающихся хореографов современности Ханса ван Манена. Одноактный балет для семи пар, созданный в 1977 году, входит в репертуар многих балетных трупп и является чрезвычайно популярным в мире шедевром Ханса ван Манена. Здесь хореограф позволил себе отказаться от высоких каблуков, которые обычно присущи танцу танго, и вместо них использовать пуанты. Он соединил испанские элементы, присущие музыке Астора Пьяццоллы, с классическим танцем, переплетая удивительные ритмы и чувства, которые сливаются со звуками музыки. Солисты: Анастасия Шевченко и Ян Ваня.

балет «Элегия военного времени» на музыку Валентина Сильвестрова в постановке всемирно известного танцора и балетмейстера Алексея Ратманского. Солисты: Анастасия Шевченко, Екатерина Миклуха, Илона Кравченко, Элина Кутузова, Никита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Евгений Логвиненко, Илья Морозов.

5 июля (воскресенье) в 15:00 — опера Дж. Пуччини «Мадам Баттерфляй» (Чио-Чио-Сан).

Трагическая история японской девушки из Нагасаки уже более века трогает сердца поклонников оперы со всего мира. Одной из самых известных исполнительниц партии Мадам Баттерфляй была выдающаяся украинская певица Соломия Крушельницкая, которая принесла произведению мировое признание. С большим успехом спектакль неоднократно ставился на сцене Национальной оперы Украины. Нынешняя постановка имеет довольно долгую сценическую жизнь. Постановщицей спектакля является выдающаяся режиссер Ирина Молостова — одна из корифеев украинского музыкального театра второй половины XX века. В главных ролях: Оксана Крамарева (Чио-Чио-сан), Олег Злакоман (Пинкертон), Анжелина Швачка (Сузуки), Александр Бойко (Шарплес), Ирина Петрова (Кэт) и др.

8 июля (среда) в 17:00 — романтический балет Адольфа Адана «Жизель».

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По сюжету произведения граф Альберт влюбился в простую крестьянскую девушку Жизель. Однако он уже обручен с богатой аристократкой Батильдой, поэтому вынужден притворяться крестьянином. Девушку также любит лесник Ганс, который раскрывает ей правду о графе. Не выдержав измены возлюбленного, Жизель сходит с ума и умирает. Альберт не может её забыть, поэтому тайно посещает кладбище. Там его ждёт последняя встреча с духом возлюбленной, которая спасает его от смерти. Уже в наше время балетмейстер театра Виктор Яременко, переосмыслив сценографию и сюжет этого балетного шедевра, создал собственную версию спектакля. Премьера этой постановки с огромным успехом прошла в Японии, а теперь этот спектакль собирает аншлаги в Киеве. В ролях: Екатерина Миклуха (Жизель), Ян Ваня (Альберт), Александр Габелко (Ганс), Дарья Космина (Батильда), Анастасия Шевченко (Мирта) и др.

Жизель. Мирта, Анастасия Шевченко

9 июля (четверг) в 17:00 — бессмертный шедевр украинской классики: опера Семена Гулака-Артемовского «Запорожец за Дунаем» в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко.

В главных ролях: Сергей Магера (Иван Карась), Наталья Николаишин (Одарка), Татьяна Ганина (Оксана), Дмитрий Кузьмин (Андрей), Александр Бойко (Султан) и др.

Запорожец за Дунаем. Наталья Николаишин, Одарка

10 июля (пятница) в 17:00 — комическая опера Джоаккино Россини «Севильский цирюльник». я спектакль относится к числу самых известных в своем жанре и вот уже более двухсот лет не только остаётся в текущем репертуаре мирового оперного искусства, но и пользуется неизменной любовью зрителей. Ее герои попадают в довольно причудливые ситуации, очерченные остроумным сюжетом либретто, созданного по мотивам бессмертной пьесы французского драматурга Пьера Бомарше.

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«Севильский цирюльник». Дмитрий Иванченко, граф Альмавива

В современной версии Анатолия Соловьяненко постановка «вне пространства и вне времени» сразу стала одной из самых любимых у киевлян и гостей города. В главных ролях на этот раз заявлены: Александр Киреев (Фигаро), Дмитрий Иванченко (граф Альмавива), Лилия Гревцова (Розина), Сергей Ковнир (Дон Базилио), Дмитрий Агеев (доктор Бартоло), Анжелина Швачка (Берта) и др.

11 июля (суббота) в 17:00 и 12 июля (воскресенье) в 15:00 — балет «Белоснежка и семь гномов» Богдана Павловского в постановке Виктора Литвинова. ПРЕМЬЕРА.

Светлая и очень человечная сказка, которая воспевает важнейшие добродетели — доброту, искренность, взаимопомощь, любовь, противостоящие темным силам зла, зависти, властолюбия, жестокости. Свет всегда побеждает тьму, добро побеждает зло. А зеркало никогда не лжет! Яркие костюмы, интерактивные декорации, изобретательная хореография и волшебная музыка — невероятное представление, которое увлечёт как малышей, так и взрослых.

Виктор Литвинов создает хореографические образы вместе с артистами балета, раскрывая всё богатство и разнообразие музыки Богдана Павловского.

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Творческий состав: Виктор Литвинов (хореография и постановка); Алексей Баклан (дирижёр-постановщик); Мария Левитская (художник-постановщик, художник по костюмам). Исполнительский состав здесь.

16 июля (четверг) в 17:00 — лирико-философская опера «Фауст» выдающегося французского композитора Шарля Гуно в оригинальной постановке итальянского режиссёра Марио Корради. В главных ролях: Александр Никифоров (Фауст), Владимир Тишков (Мефистофель), Татьяна Ганина (Маргарита), Геннадий Ващенко (Валентин), Алла Позняк (Марта), Владислав Фоминых (Вагнер) и др.

17 июля (пятница) в 17:00 — жемчужина украинского оперного искусства «Наталка Полтавка» Николая Лысенко — полная юмора, танцев и фольклора история любви в музыкальной редакции Мирослава Скорика и сценической редакции Анатолия Соловьяненко.

В основе сюжета — история простой девушки Натальи, которая тоскует по своему возлюбленному Петру, уехавшему на заработки в чужую страну и неизвестно когда вернется. По воле матери она вынуждена согласиться на помолвку с местным богачом господином Возным… Но даже в классические произведения время вносит свои коррективы — так в спектакль вошел известный мем о палянице…

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В ролях: Наталья Николаишин (Наталька Полтавка), Сергей Скочеляс (Петр), Наталья Кисла (Горпина Терпелиха), Руслан Танский (Возный Тетерваковский), Богдан Тарас (Выборный Макогоненко), Александр Бойко (Николай).

Наталья Полтавка

18 июля (суббота) и 19 июля (воскресенье) в 15:00 — Гала-концерт по случаю завершения 158-го театрального сезона с участием ведущих солистов оперы и балета, хора и оркестра Национальной оперы Украины. Программу и исполнителей можно посмотреть здесь.

И хотя спектакли по-прежнему остаются исключительно «дневными» (информация о начале спектакля указана в афише и на сайте театра), а количество зрителей в зале по-прежнему ограничено, Национальная опера Украины всегда рада своим зрителям!

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