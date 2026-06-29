Прем'єра "Білосніжки", легендарна "Кармен" і галаконцерти: афіша Національної опери на липень

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У липні на глядачів очікують улюблені опери та балети за участі провідних майстрів сцени, прем’єра балету «Білосніжка та семеро гномів», а завершальним акордом стануть неймовірно яскраві галаконцерти.

Відкриває липневу афішу Вечір одноактних балетів.

2 липня (четвер) о 17:00 — Вечір одноактних балетів:

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«Шопеніана» на музику фортепіанних творів видатного композитора Фредерика Шопена. Цю хореографічну мініатюру, створену балетмейстером Михайлом Фокіним, вважають одним із найбільш поетичних балетів XX століття. Солісти: Ілона Кравченко, Марія Кірсанова, Даниїл Пащук та ін.

«Болеро» Моріса Равеля у постановці Анатолія Шикери з незмінним успіхом йде на сцені Національної опери України вже понад 50 років. Солісти: Олександра Панченко (Дівчина в білому), Євген Логвиненко (Юнак), Владіслава Аксотіна (Дама в чорному).

3 липня (п’ятниця) о 17:00 — неперевершена опера Жоржа Бізе «Кармен».

Знамениту трагічну історію пристрасного кохання циганки Кармен та її коханого сержанта Хозе, втілять — Ірина Петрова та Дмитро Кузьмін. Також у ролях: Анастасія Поважна (Мікаела), Геннадій Ващенко (Ескамільо), Сергій Магера (Капітан Цуніга) та ін.

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Кармен. Ірина Петрова

4 липня (субота) о 17:00 — Вечір одноактних балетів:

«Рапсодія кохання» : сучасний одноактний балет у постановці Ярослава Ткачука, створений на основі знаменитого твору Джорджа Гершвіна Rhapsody in Blue (Рапсодія у блюзових тонах). Хореографія поєднує віртуозну балетну техніку з джазовими мотивами, розкриваючи кілька різних історій кохання. В головних партіях: Маргарита Альнах та Ярослав Ткачук (Перша пара), Анастасія Шевченко та Володимир Кутузов (Друга пара) та ін.

«5 танго» на музику Астора П’яццолли у постановці одного з найвидатніших хореографів сучасності Ханса ван Манена. Одноактний балет для семи пар, створений 1977 року, входить до репертуару багатьох балетних труп і є надзвичайно популярним у світі шедевром Ханса ван Манена. Тут хореограф дозволив собі відмовитися від високих підборів, які зазвичай притаманні танцю танго, а замість них використати пуанти. Він поєднав іспанські елементи, притаманні музиці Астора П’яццоли, з класичним танцем, сплітаючи дивовижні ритми та почуття, що ллються разом зі звуками музики. Солісти: Анастасія Шевченко та Ян Ваня.

балет «Елегія воєнного часу» на музику Валентина Сильвестрова у постановці всесвітньо відомого танцівника і балетмейстера Олексія Ратманського. Солісти: Анастасія Шевченко, Катерина Миклуха, Ілона Кравченко, Еліна Кутузова, Микита Сухоруков, Ярослав Ткачук, Євген Логвиненко, Ілля Морозов.

5 липня (неділя) о 15:00 — опера Дж.Пуччіні «Мадам Баттерфлай» (Чіо-Чіо-Сан).

Трагічна історія японської дівчини з Нагасакі вже понад століття зворушує шанувальників опери з усього світу. Однією з найбільш відомих виконавиць партії Мадам Баттерфлай була видатна українська співачка Соломія Крушельницька, яка принесла твору світове визнання. З великим успіхом вистава неодноразово ставилася на сцені Національної опери України. Нинішня постановка має досить довге сценічне життя. Постановницею вистави є видатна режисерка Ірина Молостова — одна з корифеїв українського музичного театру другої половини XX сторіччя. В головних ролях: Оксана Крамарєва (Чіо-Чіо-сан), Олег Злакоман (Пінкертон), Анжеліна Швачка (Сузукі), Олександр Бойко (Шарплес), Ірина Петрова (Кет) та ін.

8 липня (середа) о 17:00 — романтичний балет Адольфа Адана «Жізель».

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За сюжетом твору граф Альберт закохався в просту селянську дівчину Жізель. Однак він уже заручений із заможною аристократкою Батильдою, тож змушений удавати з себе селянина. Дівчину також кохає лісник Ганс, який розкриває їй правду про графа. Не витримавши зради коханого, Жізель божеволіє і помирає. Альберт не може її забути, тож таємно відвідує цвинтар. Там його чекає остання зустріч із духом коханої, що рятує його від смерті. Вже у наш час балетмейстер театру Віктор Яременко, переосмисливши сценографію та сюжет цього балетного шедевра, створив власну версію вистави. Прем’єра цієї постановки з величезним успіхом пройшла в Японії, а тепер ця вистава збирає аншлаги в Києві. У ролях: Катерина Миклуха (Жізель), Ян Ваня (Альберт), Олександр Габелко (Ганс), Дар’я Косміна (Батиільда), Анастасія Шевченко (Мірта) та ін.

Жізель. Мірта, Анастасія Шевченко

9 липня (четвер) о 17:00 — безсмертний шедевр української классики: опера Семена Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

У головних ролях: Сергій Магера (Іван Карась), Наталія Николаїшин (Одарка), Тетяна Ганіна (Оксана), Дмитро Кузьмін (Андрій), Олександр Бойко (Султан) та ін.

Запорожець за Дунаєм. Наталія Николаїшин, Одарка

10 липня (п’ятниця) о 17:00 — комічна опера Джоаккіно Россіні «Севільський цирульник». Вистава належить до найвідоміших у своєму жанрі й ось уже понад двісті років залишається не тільки в поточному репертуарі світового оперного мистецтва, а й користується незмінною прихильністю слухачів. Її герої потрапляють у досить химерні ситуації, окреслені дотепним сюжетом лібрето, створеного за мотивами безсмертної п’єси французького драматурга П’єра Бомарше.

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Севільський цирульник. Дмитро Іванченко, Граф Альмавіва

В осучасненій версії Анатолія Солов’яненка постановка «поза простором та поза часом» одразу стала однією з найулюбленіших у киян та гостей міста. В головних ролях цього разу заявлені: Олександр Киреєв (Фігаро), Дмитро Іванченко (Граф Альмавіва), Лілія Гревцова (Розіна), Сергій Ковнір (Дон Базіліо), Дмитро Агеєв (Лікар Бартоло), Анжеліна Швачка (Берта) та ін.

11 липня (субота) о 17:00 та 12 липня (неділя) о 15:00 — балет «Білосніжка та семеро гномів» Богдана Павловського у постановці Віктора Литвинова. ПРЕМ’ЄРА.

Світла і дуже людяна казка, яка поетизує найважливіші чесноти — доброту, щирість, взаємодопомогу, любов, що протистоять чорним силам зла, заздрощів, владолюбства, жорстокості. Світло завжди перемагає темряву, добро долає зло. А дзеркало ніколи не бреше! Яскраві костюми, інтерактивні декорації, вигадлива хореографія і чарівна музика — неймовірне дійство, яке захопить як малечу, так і дорослих.

Віктор Литвинов створює хореографічні образи разом з артистами балету, розкриваючи усе багатство і різноманіття музики Богдана Павловського.

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Постановний склад: Віктор Литвинов (хореографія та постановка); Олексій Баклан (диригент-постановник); Марія Левитська (художник-постановник, художник костюмів). Виконавський склад тут.

16 липня (четвер) о 17:00 — лірико-філософська опера «Фауст» видатного французького композитора Шарля Гуно в оригінальній постановці італійського режисера Маріо Корраді. В головних ролях: Олександр Нікіфоров (Фауст), Володимир Тишков (Мефістофель), Тетяна Ганіна (Маргарита), Геннадій Ващенко (Валентин), Алла Позняк (Марта), Владислав Фоміних (Вагнер) та ін.

17 липня (п’ятниця) о 17:00 — перлина українського оперного мистецтва «Наталка Полтавка» Миколи Лисенка — сповнена гумору, танців та фольклору історія кохання у музичній редакції Мирослава Скорика та сценічній редакції Анатолія Солов’яненка.

В основі сюжету історія простої дівчини Наталки, яка тужить за своїм коханим Петром, що поїхав на заробітки на чужину та невідомо коли повернеться. Через волю матері вона змушена погодитися на заручини з місцевим багатієм паном Возним… Та навіть у класичні твори час вносить свої корективи — так у виставу зайшов відомий мем про паляницю…

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У ролях: Наталія Николаїшин (Наталка Полтавка), Сергій Скочеляс (Петро), Наталя Кисла (Горпина Терпелиха), Руслан Танський (Возний Тетерваковський), Богдан Тарас (Виборний Макогоненко), Олександр Бойко (Микола).

Наталка Полтавка

18 липня (субота) та 19 липня (неділя) о 15:00 — Гала-концерт з нагоди завершення 158-го театрального сезону за участі провідних солістів опери та балету, хору та оркестру Національної опери України. Програма та виконавців можна подивитися тут.

І хоча вистави все ще залишаются виключно «денними» (інформація про початок вистави вказана в афіші та на сайті театру), а кількість глядачів у залі все ще обмежена, Національна опера України завжди рада своїм глядачам!

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