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Клубничное полнолуние 30 июня 2026: сильнейшие аффирмации и манифестации для привлечения изменений в жизнь
Уже 30 июня на небе сойдет особое летнее Клубничное полнолуние. Астрологи и эзотерики считают, что именно в этот день энергия Луны достигает пика, а правильно сформулированные аффирмации и манифестации могут помочь сфокусироваться на желаемых изменениях.
30 июня наступит Клубничное полнолуние - один из сильнейших лунных периодов лета. Название происходит из традиций коренных народов Северной Америки, которые связывали это время с созреванием клубники и началом изобилия.
Во многих духовных практиках полная Луна считается моментом завершения циклов, внутреннего очищения и осознания того, что больше не работает в жизни человека. Именно поэтому этот день часто используется для практик намерения, афирмаций и работы с личными целями.
Что такое аффирмации и почему их читают в полнолуние
Аффирмации – это положительные утверждения, которые человек повторяет, чтобы закрепить определенное внутреннее состояние или обратить внимание на желаемые изменения.
Во время полнолуния многие используют такие практики как способ эмоционально завершить старый этап и сформировать новый внутренний фокус.
Пример аффирмаций на Клубничное полнолуние:
Я отпускаю все, что больше не служит моему благу.
Я открываюсь новым возможностям и принимаю изменения спокойно.
Я заслуживаю обилия, любви и внутренней гармонии.
В мою жизнь приходят правильные люди и верные решения.
Я благодарен(а) за все, что у меня есть, и готов(а) двигаться вперед.
Манифестации, которые советуют делать в этот день
Практики советуют вечером сесть в спокойной атмосфере и четко записать желания или намерения на ближайший период .
Важно формулировать мысли так, будто желаемое уже стало частью вашей жизни.
Например:
Я живу в стабильности и чувствую уверенность в будущем.
Мой труд приносит мне признание и финансовое состояние.
Я строю здоровые отношения, основанные на уважении и доверии.
Мое тело, мысли и эмоции находятся в балансе.
После этого советуют несколько минут побыть в тишине, воображая результат и концентрируясь на ощущении признательности.
Эзотерики отмечают: главное в таких практиках не магия, а внимание к собственным мыслям, четкая формулировка целей и внутренняя готовность действовать для их достижения .
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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.