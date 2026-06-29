Клубничное полнолуние 30 июня 2026: сильнейшие аффирмации и манифестации для привлечения изменений в жизнь

Клубничное полнолуние / © ТСН.ua

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30 июня наступит Клубничное полнолуние - один из сильнейших лунных периодов лета. Название происходит из традиций коренных народов Северной Америки, которые связывали это время с созреванием клубники и началом изобилия.

Во многих духовных практиках полная Луна считается моментом завершения циклов, внутреннего очищения и осознания того, что больше не работает в жизни человека. Именно поэтому этот день часто используется для практик намерения, афирмаций и работы с личными целями.

Что такое аффирмации и почему их читают в полнолуние

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Аффирмации – это положительные утверждения, которые человек повторяет, чтобы закрепить определенное внутреннее состояние или обратить внимание на желаемые изменения.

Во время полнолуния многие используют такие практики как способ эмоционально завершить старый этап и сформировать новый внутренний фокус.

Пример аффирмаций на Клубничное полнолуние:

Я отпускаю все, что больше не служит моему благу.

Я открываюсь новым возможностям и принимаю изменения спокойно.

Я заслуживаю обилия, любви и внутренней гармонии.

В мою жизнь приходят правильные люди и верные решения.

Я благодарен(а) за все, что у меня есть, и готов(а) двигаться вперед.

Манифестации, которые советуют делать в этот день

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Практики советуют вечером сесть в спокойной атмосфере и четко записать желания или намерения на ближайший период .

Важно формулировать мысли так, будто желаемое уже стало частью вашей жизни.

Например:

Я живу в стабильности и чувствую уверенность в будущем.

Мой труд приносит мне признание и финансовое состояние.

Я строю здоровые отношения, основанные на уважении и доверии.

Мое тело, мысли и эмоции находятся в балансе.

После этого советуют несколько минут побыть в тишине, воображая результат и концентрируясь на ощущении признательности.

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Эзотерики отмечают: главное в таких практиках не магия, а внимание к собственным мыслям, четкая формулировка целей и внутренняя готовность действовать для их достижения .

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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