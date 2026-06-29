Как женщины прошлого спасались от жары под многослойной одеждой / © Getty Images

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Историк Эми Бойнгтон рассказала, что на протяжении многих лет женщины носили хемизу или рубашку. Это было льняное или хлопчатобумажное платье, которое надевали под всю остальную одежду. Она была тем элементом одежды, который непосредственно прилегал к коже и впитывал весь пот летом и в течение всего года. Это также защищало верхнюю одежду от загрязнения. Именно эту нижнюю рубашку регулярно стирали. Верхние слои женской одежды обычно изготавливали из дышащих натуральных тканей, таких как лен или хлопок.

Это был главный способ, благодаря которому женщины могли хотя бы в некоторой степени не перегреваться летом. Но даже тогда женщины высокого статуса, которые должны были носить роскошные ткани — тяжелые и плотные, — на самом деле не имели большого выбора. Единственный реалистичный способ, которым такие женщины могли спастись от летней жары, — это оставаться в помещении и снимать свои корсеты или пару стягивающих лифов (так их называли), а также боди, чтобы иметь возможность нормально дышать.

Но в XVIII веке в моду вошёл определённый стиль платьев для летних месяцев. Они, конечно же, изготавливались из льна и хлопка и считались легкими и прохладными. Вместе с широкополой шляпой для защиты лица от солнца и веером это были основные способы, которыми женщины могли охлаждаться. Использование зонтиков от солнца также было очень популярно в 1700-х годах.

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Однако я думаю, что женщинам начала XIX века, вероятно, было наиболее комфортно во время жары, поскольку их платья шились из муслина — очень лёгкой хлопчатобумажной ткани. Эти лёгкие, воздушные платья, а также открытые руки и шея позволяли гораздо эффективнее отводить тепло, чем это было возможно раньше. Когда мы перешли к 1800-м годам, силуэт женского летнего платья изменился, однако оно по-прежнему изготавливалось из муслина и оставалось лёгким и не жарким.

И еще одна вещь, которую следует помнить: хотя женщины могли носить чулки до колен, под юбками они фактически были обнажены и не носили в те времена трусов, что тоже создавало определенную вентиляцию.

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