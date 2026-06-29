Угрожал Путину вооруженным восстанием: чем обосновали задержание российского военного

За что задержали россиянина Лунина

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На днях в России арестовали экс-военного, который воевал в Украине, за то, что он пригрозил Путину вооруженным бунтом. Как оказалось позже, экс-военный Александр Лунин был арестован по административной статье о демонстрации экстремистской символики.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Россиянина, который угрожал Путину, арестовали за демонстрацию экстремистской символики

Накануне Лунин записал видеообращение с требованием встречи с Владимиром Путиным. Решение об аресте суд принял еще 27 июня, но официальную информацию на сайте учреждения опубликовали только утром 29 июня.

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В пресс-службе суда журналистам отказались раскрыть подробности дела, аргументировав это тем, что подобные материалы не подлежат разглашению.

Административная статья о пропаганде или демонстрации экстремистской символики предусматривает наказание в виде ареста на срок до 15 суток. По данным телеграмм-канала экс-военного, суд назначил ему 11 суток ареста.

По имеющейся информации, он отправился на встречу с Виталием Бородиным — руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, известным своими серийными доносами.

После этой встречи Александр Лунин перестал выходить на связь.

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Что известно об Александре Лунине

Напомним, в России задержали бывшего военнослужащего Александра Лунина, участвовавшего в войне против Украины. Накануне ареста мужчина записал видеообращение с требованием встречи с Владимиром Путиным, заявив, что «армия может развернуть оружие против Кремля», а также публиковал ролики о реальном положении дел в российской армии, набравшие миллионы просмотров.

Лунин утверждал, что имел контакты с чиновниками Минобороны и силовиками, которые якобы и просили его донести эту информацию до диктатора.

По решению суда экс-военного отправили под административный арест на 11 суток, хотя конкретная статья пока остается неизвестной. Его жена подтвердила факт ареста, а администратор Telegram-канала Лунина сообщил, что мужчина «жив и здоров».

Перед задержанием в доме семьи в селе Лизиновка российские силовики провели ночной обыск и изъяли всю компьютерную технику, о чем жена Лунина сначала сообщила в TikTok, но впоследствии удалила это видео.

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