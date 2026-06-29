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- Украина
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В ВСУ потролили Путина после заявления о «захвате» города в РФ: «Мы работаем»
В ВСУ в ироническом тоне прокомментировали заявление российского Владимира Путина о якобы окружении войск ВСУ в Старом Осколе.
Группировка объединенных сил высмеяла конфуз Путина о том, что его армия «захватила» российский город Старый Оскол в Белгородской области вместо украинской реки, и пообещала работать над продвижением в этот город.
Об этом говорится в заявлении Группировки объединенных сил.
Они в ироническом тоне написали, что мы «отрицаем заявление российского Владимира Путина о якобы окружении войск ВСУ в Старом Осколе».
«К большому сожалению, по состоянию на сегодняшний день мы только работаем над продвижением в этот город, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам», — отметили украинские военные и предложили Путину «считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны».
Публичный конфуз Путина — что известно
Накануне диктатор России, комментируя ситуацию на фронте в Украине, опозорился. Он заявил об «окружении» украинских сил у Старого Оскола в Белгородской области. Скорее всего, глава Кремля имел в виду реку Оскол в Харьковской области, что вблизи Купянска. Именно в этом районе продолжаются активные боевые действия и российские войска пытаются продвинуться вперед.
Интересно, что российские провоенные Telegram-каналы и пропагандистские СМИ массово распространили слова Путина без уточнений или исправлений.