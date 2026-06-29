В ВСУ потролили Путина после заявления о «захвате» города в РФ: «Мы работаем»

Владимир Путин / © ТСН

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Группировка объединенных сил высмеяла конфуз Путина о том, что его армия «захватила» российский город Старый Оскол в Белгородской области вместо украинской реки, и пообещала работать над продвижением в этот город.

Об этом говорится в заявлении Группировки объединенных сил.

Они в ироническом тоне написали, что мы «отрицаем заявление российского Владимира Путина о якобы окружении войск ВСУ в Старом Осколе».

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«К большому сожалению, по состоянию на сегодняшний день мы только работаем над продвижением в этот город, который, как известно, расположен на северо-востоке Белгородской области РФ. Впрочем, убеждены, что главе РФ боеспособность его войск известна лучше, чем нам», — отметили украинские военные и предложили Путину «считать бои за Старый Оскол анонсом с его стороны».

Публичный конфуз Путина — что известно

Накануне диктатор России, комментируя ситуацию на фронте в Украине, опозорился. Он заявил об «окружении» украинских сил у Старого Оскола в Белгородской области. Скорее всего, глава Кремля имел в виду реку Оскол в Харьковской области, что вблизи Купянска. Именно в этом районе продолжаются активные боевые действия и российские войска пытаются продвинуться вперед.

Интересно, что российские провоенные Telegram-каналы и пропагандистские СМИ массово распространили слова Путина без уточнений или исправлений.

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